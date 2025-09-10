El Gobierno de Javier Milei tiene tiempo hasta este jueves para definir qué pasará con el veto a la ley de financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei realizó tres reuniones con su Gabinete en las últimas 72 horas. Una de las novedades que se conoció es la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y sumó a Luis Caputo, a cargo de Economía como integrante de la Mesa Federal. Además se anunció que el presidente hablará por cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre. Una de las definiciones que deberá tomar mañana el Ejecutivo es si veta o no la Ley de Financiamiento Universitario.

Vence el plazo para decidir sobre la ley de financiamiento universitario

El medio Infobae señaló que este jueves vence el plazo para que el Gobierno nacional tome una decisión con respecto a la normativa sancionada por el Senado el 22 de agosto, que tuvo 58 votos a favor.

Entre otros puntos, se eleva el presupuesto al 1% del PBI. También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

La UBA pidió que se reglamente la ley de financiamiento universitario

En los días previos, la conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un video en el que solicita al presidente Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación, y pide su reglamentación inmediata.

En tanto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se anunció que dispondrá un paro nacional, en caso de que el presidente veto la ley que sancionó el Congreso.

Javier Milei hablará por cadena nacional la otra semana

El vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter) anunció que el próximo lunes 15 de septiembre el presidente Javier Milei hablará en cadena nacional «en el marco de la presentación del Presupuesto 2026»,

Por otro lado, hubo novedades con respecto al gabinete. A través de su cuenta de X, Guillermo Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

Y agregó: “En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, señaló.