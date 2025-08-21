Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la ley de financiamiento universitario

La oposición sancionó en el Senado la ley de presupuesto universitario por segundo año consecutivo. El proyecto, que ya había sido avalado en la Cámara de Diputados, consiguió un enorme apoyo legislativo este jueves. Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

La iniciativa sancionada es similar a la que Javier Milei vetó en 2024. En primer lugar, actualiza los salarios de los docentes y no docentes de las universidades desde diciembre de 2023 hasta hoy, en un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del mismo período.

Dentro de un mes, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no menor a la inflación.

Por otra parte, el Ejecutivo deberá actualizar el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades al 1ro. de enero de 2025, según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024.

Este monto además se deberá actualizar desde enero hasta diciembre de 2025, de forma bimestral, también según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán tomarse a cuenta para el cálculo.

La ley obtuvo en total 58 votos afirmativos, por lo que La Libertad Avanza volvió a quedar sin margen para resistir: por la negativa, hubo tan solo 9 votos, mientras que también se registraron tres abstenciones.

Por el lado de la Patagonia, se aportaron 14 votos afirmativos y una abstención por parte de una senadora del PRO.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

En el caso neuquino, los senadores Lucila Crexell (Juntos por el Cambio), Oscar Parrili y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) votaron a favor de la ley de financiamiento universitario.

Cómo votaron los senadores de Río Negro

Por el lado rionegrino, los senadores Claudio Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) votaron a favor de la ley de financiamiento universitario.

Cómo votaron los senadores de Chubut

Para los senadores de Chubut, Andrea Marcela Cristina (PRO) se abstuvo, mientras que Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana) y Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut) votaron a favor de la ley.

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz

Los senadores José María Carambia, Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz) y Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana) votaron a favor del proyecto de ley de financiamiento universitario.

Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Los senadores Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical), María Eugenía Duré, Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana) votaron a favor de la ley de financiamiento universitario.