Interna en el oficialismo: Javier Milei intenta frenar el cruce entre Karina y Santiago Caputo mientras la oposición presiona a Manuel Adorni

El frente interno en la Casa Rosada sumó este fin de semana un nuevo foco de conflicto. Las acusaciones cruzadas en la red social X entre el asesor Santiago Caputo y el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem —alineado con la secretaria general, Karina Milei—, expusieron las diferencias en el núcleo de la conducción oficialista.

Aunque el presidente Javier Milei minimizó la disputa calificándola como una «controversia prefabricada» y ratificó su confianza en Menem y Caputo, el malestar en las filas libertarias persiste. En el entorno del asesor presidencial cuestionan las críticas surgidas desde cuentas vinculadas al riojano que apuntaron contra la Secretaría Legal y Técnica.

Operativo en el Congreso para blindar a Manuel Adorni

Ante el pedido de los bloques opositores para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo diseñó una estrategia parlamentaria para bloquear el quórum: convocó a una sesión especial apenas una hora antes del llamado de la oposición. El temario oficial impulsado incluye el debate de la Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zona Fría, una medida de alto impacto para las tarifas de gas en la Patagonia.

Más allá de la estrategia legislativa, en el Ejecutivo siguen con atención el frente judicial de Adorni, ante versiones que señalan un posible llamado a indagatoria en el corto plazo por presuntas inconsistencias patrimoniales. Mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantiene distancia del conflicto, la falta de respaldo público de otros miembros del Gabinete evidencia el aislamiento del funcionario.

El PJ bonaerense: Kicillof polariza con Milei y los intendentes buscan estrategia propia

En el plano de la oposición, el peronismo dirime su conducción de cara a los próximos armados electorales:

Estrategia provincial: El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , optó por polarizar de forma directa con la administración de Milei, desmarcándose de las directivas de La Cámpora y de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner .

El gobernador bonaerense, , optó por polarizar de forma directa con la administración de Milei, desmarcándose de las directivas de La Cámpora y de la conducción de . Movimientos en el Conurbano: Intendentes como Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Ariel Sujarchuk (Escobar) comenzaron a delinear un esquema propio al margen de la cúpula partidaria tradicional.

Intendentes como (Almirante Brown) y (Escobar) comenzaron a delinear un esquema propio al margen de la cúpula partidaria tradicional. El factor Massa: El exministro de Economía, Sergio Massa, mantiene el silencio público mientras monitorea los avances judiciales de la causa que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de las SIRA durante la gestión anterior.

Convocatoria a la «Mesa Política»

Para intentar ordenar las diferencias internas y coordinar la estrategia legislativa, el Gobierno nacional programó una «mesa política» para el próximo martes, aunque su realización definitiva aún no está confirmada.

La confección del encuentro refleja las tensiones vigentes: Patricia Bullrich quedaría excluida de la reunión debido a la desconfianza del sector de Karina Milei, que le atribuye presuntas filtraciones de las deliberaciones del Gabinete.

Con información de Infobae.