El Gobierno de Río Negro aplica cambios en Altec para su plan modernizador

El Gobierno provincial quiere reconvertir la empresa estatal de tecnología Altec para que se sume al engranaje del plan de modernización que impulsa el ministro Federico Lutz y que tiene como objetivo convertir a Río Negro en una provincia digital.

La propuesta no fue parte de la campaña de Alberto Weretilneck, se conformó en el período de transición, y según el ministro de Gobierno, Modernización, Trabajo y Turismo, es un proyecto transversal -que está en etapa inicial- que le cambiará la vida a los rionegrinos porque tendrán al alcance de la mano, en una aplicación móvil, toda su vinculación con el Estado desde pedir un turno en un hospital, gestionar un certificado de escolaridad, recibir una ayuda social, obtener un libre deuda y pagar los impuestos.

“Tenemos el foco puesto en la modernización y para eso la empresa debe estar alineada a esta política de Estado”, señaló Lutz a Diario RÍO NEGRO.

El ministro tiene bajo su órbita la compañía de tecnología que tiene unos 200 empleados y que desde el 29 de diciembre preside Luis Ayestarán, el extitular de Lotería, que desembarcó con un plan de ordenamiento y ajuste que llevó a reducir las once gerencias existentes en solo tres, con la apuesta en el plan de conectividad provincial a cargo de Andrés Fellenz, que fue gerente de Operaciones de Arsat.

También en la política salarial la nueva conducción busca equiparar la empresa estatal con el resto de la administración pública, algo que el personal resiste porque hasta el momento las negociaciones se diferenciaban con salarios muy por encima del resto de los estatales. Por eso, se mantiene un reclamo con retención de tareas desde hace algunos días (ver más abajo).

El nuevo rol de Altec está centrado en la conectividad. “El objetivo es que en dos años todos los Municipios y Comisiones de Fomento tengan conexión segura en el sector público. El gobernador pidió la conectividad total de la provincia”, puntualizó Lutz.

El ministro dijo que “el Estado tiene que gestionar con las herramientas que tiene las políticas de gobernanza” y por eso el redireccionamiento de Altec en pos de aportar al plan que busca tener en esta gestión al “ciudadano digital con interoperatividad de los datos públicos”.

En este esquema, Altec tendrá como pilares llevar la fibra óptica troncal y la fibra directa a los hogares; conectividad en las reparticiones públicas; y el desarrollo del Sistema de Administración Financiera y el Control del Sector Público (Safyc) y el Sistema Integral de Gestión del Personal (Siges), que actualmente tiene solo 1.800 expedientes digitales de un volumen de 53.000 empleados públicos a los que se aspira a llegar en esta gestión.

Hoy la empresa se encarga de la conectividad en reparticiones y ya tiene los desarrollos vinculados a la administración financiera y recursos humanos, pero hay deficiencias y los costos que paga la provincia son altos, una forma indirecta de financiar la compañía.

En los planes no se descarta la apertura de Altec a capitales privados, aunque el ministro dijo que por el momento no es prioridad. Esa idea la esbozó el gobernador Weretilneck antes de asumir, cuando incluyó no solo a esta empresa de tecnología, sino también a Horizonte y Aguas Rionegrinas, en un futuro esquema mixto.

La apuesta para llegar a una provincia digital

El ministro de Gobierno, Modernización, Trabajo y Turismo, Federico Lutz, quiere “avanzar en la transformación digital, que facilite la realización de un gobierno simplificado, cercano, proactivo, abierto, inteligente, eficiente, integrado y confiable, con un esquema de servicios 100% digital”.

El ministro de Gobierno, Modernización, Trabajo y Turismo, Federico Lutz, impulsa un plan de modernización en la provincia. Archivo

Esa propuesta la presentó a los funcionarios en la última reunión ampliada que encabezó el gobernador Alberto Weretilneck en Viedma días atrás, y ya trabaja en dos aristas para su cometido: por un lado está en etapa de prueba la aplicación para lograr ese “ciudadano digital” que se busca tener, donde la persona se vincule con el Estado a través del celular, de una manera segura y ágil.

La población joven de la provincia y el dato de que el 85% de los rionegrinos tienen un celular, alienta a buscar ese cambio cultural. Lutz considera que no será difícil porque parte de esa digitalización ya se inició con la pandemia, cuando los trámites personales estaban vedados, y también recuerda como las entidades bancarias llevaron a la población -inclusive los adultos mayores- a manejar sus operaciones a través del home banking.

En paralelo, se trabaja en una integración de las bases de datos existentes del Estado que hoy están, pero dispersas, para simplificar los trámites de los ciudadanos y también para direccionar políticas de Estado porque en una sola plataforma la administración sabrá si una persona es beneficiaria de un programa social, si tiene propiedades, si recibe subsidios, entre otros.

Trabajadores piden revisar la propuesta salarial

Los trabajadores de Altec mantienen desde hace días una retención de servicios como parte de sus medidas de fuerza para presionar una mejora en la propuesta salarial. La empresa hasta el momento otorgó -al igual que el Gobierno al conjunto a la administración pública- bonos en febrero y marzo y sumas fijas en abril.

UPCN es el gremio que participa de la negociación salarial e internamente el personal tiene una comisión interna que en asamblea rechazó la última propuesta salarial que contemplaba sumas fijas con una escala diferencial por categoría, según indicó Ariel Bowen, delegado gremial.

“Entendemos la situación del país, el contexto provincial, pero la pérdida del poder adquisitivo es cada vez mayor. En diciembre quedamos con una diferencia del 17% abajo de la inflación, ahora estamos en un 66,3% por debajo”, dijo Bowen.

Según el delegado, Altec debe tener una propuesta salarial diferenciada del resto de la administración pública, como lo tuvo hasta ahora, y uno de los puntos en los que se basa es la carga horaria diferente que existe ya que el personal de la empresa cumple 8 horas de trabajo, dos más que el resto de los estatales.

La diferencia horaria para el gremio es la llave para negociar y en el Gobierno lo admiten, pero por ahora no hubo entendimiento. Los trabajadores quieren que el propio gobernador Alberto Weretilneck tome cartas en el asunto y le enviaron una nota la semana pasada para pedir su intervención directa.