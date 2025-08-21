El Gobierno desvinculó al titular de la Agencia de Discapacidad por unos polémicos audios donde habla sobre coimas

Con la publicación del Boletín Oficial, el Gobierno comunicó que desvincularía de su cargo a Diego Orlando Spagnuolo, quien se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La desvinculación se produjo luego de que se filtraran unos audios polémicos en los que se habla de coimas a laboratorios desde el Estado.

La decisión había sido anunciada previamente con un comunicado publicado por la Vocería Presidencial, pero se oficializó este jueves con la publicación del Decreto 599/2025.

En el comunicado se informó que la decisión se tomó en carácter preventivo «frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral».

Los audios fueron difundidos en las últimas horas y en ellos se habla de un presunto esquema de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, que afectaría a fondos públicos.

Además de Spagnuolo, la desvinculación también afectó a Daniel María Garbellini, quien era Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la misma agencia. El decreto, que limita las designaciones de ambos funcionarios, menciona que la medida se toma para que el Poder Judicial de la Nación pueda efectuar las investigaciones necesarias.

El documento, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro Mario Iván Lugones, destaca que el Gobierno busca «ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan».



Polémicos audios sobre coimas en la Agencia de Discapacidad

Los polémicos audios fueron difundidos en el programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. En los mismos se expone a operadores que buscaban dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

Los audios son atribuidos a Spagnuolo y describen con precisión un funcionamiento en el que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras de Estado, precisamente en el rubio de medicamentos. «A mí me están defalcando la agencia«, afirma en uno de los registros.

En otros de los audios también se puede escuchar: «Van a pedirle guita a los prestadores» y luego se explica que estos pedidos de dinero a las empresas farmacéuticas funcionaban como un costo extra no regulado, necesario para garantizar la firma de convenios y el acceso a servicios públicos esenciales.

A esto se suma otro archivo en la que se escucha una voz adjudicada a Spagnuolo y refiere a un diálogo que habría tenido con Javier Milei: «Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina'». En otro audio, dice: «¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?.Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?».

Además también menciona que de esos negocios, Karina Milei y Martín Menem estarían al tanto porque se llevarían «de medio palo para arriba de medicamentos por mes». «Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%», dice el ahora extitular de Andis.