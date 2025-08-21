Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el reparto automático de los ATN

La sesión especial del miércoles sumó nuevos golpes para el gobierno de Javier Milei. Después de un largo debate, la oposición logró posicionarse y aprobar el proyecto que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias, un recurso millonario que hasta ahora quedaba bajo el control exclusivo del Ejecutivo.

La iniciativa, impulsada por los gobernadores, obtuvo un total de 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, por lo que el proyecto pasó a la Cámara de Senadores.

En la actualidad, la Nación era quien concentraba el total de las recaudaciones, solo transfería una pequeña parte a las provincias y los gobernadores buscaron revertir esta situación. El proyecto que impulsaron establece que la totalidad de esos recursos se reparta de manera automática, siguiendo los criterios establecidos en la ley de coparticipación secundaria.

Los gobernadores defendieron la medida al asegurar que no implica un gasto adicional, sino la devolución de fondos que ya corresponden a sus respectivas provincias.

En la votación, los diputados de la Patagonia aportaron 13 votos a favor, 9 en contra, 1 abstenciones y 2 ausentes.

Votos de los diputados de Neuquén

Los votos en la provincia de Neuquén se repartieron de la siguiente manera:

A favor: Pablo Todero (UxP).

En contra: Nadia Márquez (LLA) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

Ausente: Tanya Bertoldi (UxP) y Osvaldo Llancafilo (MPN) .

Cómo votaron los diputados de Río Negro

Los legisladores que apoyaron el proyecto fueron Martín Soria (UxP) y Agustín Domingo (Innovación Federal).

Luego, tanto Aníbal Tortoriello (que entró a Diputados por el PRO) como Lorena Villaverde (LLA) y Sergio Capozzi (PRO) votaron en contra.

Cómo votaron los diputados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Chubut aportó tres votos para la aprobación del proyecto, que fueron por parte de José Glinski de Unión por la Patria, Eugenia Alianiello de Unión por la Patria y Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal).

Mientras tanto, César Treffinger (LLA) votó en contra y Ana Clara Romero (PRO) se abstuvo de votar.

En el caso de Santa Cruz, votaron a favor: Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Ana María Ianni (UxP), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Gustavo González (UxP). Votó en contra la diputada Roxana Reyes (UCR).

Por último, Tierra del Fuego sumó a favor los votos de Jorge Araujo Hernández (UxP), Andrea Freites (UxP) y Carolina Yutrovic (UxP). Mientras tanto, se opusieron Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).