Diputados: la oposición logró destrabar la comisión para investigar la relación de Javier Milei con $LIBRA

Durante la maratónica sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei sufrió varios reveses significativos. Uno de ellos fue que finalmente la oposición logró destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la cripto estafa $LIBRA, en la cual se menciona la posible participación del presidente.

Durante la sesión del miércoles, la oposición logró juntar la mayoría de votos para destrabar la comisión investigadora que había quedado paralizada por un empate técnico: 14 integrantes querían investigar a Javier Milei y otros 14 se negaron a seguir profundizando en el tema.

La resolución original dejaba abierta la posibilidad de que los interbloques se agruparan para sumar más miembros, lo que provocó la paridad y el bloqueo de la comisión.

Para revertir esta situación, en la sesión del 6 de agosto se emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento a emitir un dictamen que destrabe el funcionamiento de la comisión, razón por la cual el miércoles volvió a debate el tema.

Caso $LIBRA: que propone la nueva resolución para destrabar la investigación

La nueva resolución que se aprobó para destrabar el caso fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro quien propuso modificar las reglas del juego establecidas el 8 de abril.

La propuesta ahora es que «en caso de empate», se elija al candidato cuyos bloques tengan mayor peso relativo en la Cámara. «En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara», se destaca.

El proyecto consiguió 138 votos a favor, con 91 en contra y 7 abstenciones. Desde Infobae adelantaron que la próxima semana se realizará una reunión para elegir a las autoridades.