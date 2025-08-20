Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el veto al aumento de las jubilaciones

La Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei al aumento en las jubilaciones. Foto: Gentileza.

En una «mega sesión» este miércoles, la Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones y el bono. La oposición no consiguió el apoyo de dos tercios del cuerpo legislativo para mantener el proyecto original.

La iniciativa legislativa que ya había sido respaldada por el Congreso consistía en un aumento del 7,2% de los haberes jubilatorios y un incremento del bono de 70 mil a 110 mil pesos.

Tras el veto de Javier Milei, la oposición necesitaba el apoyo de ambas cámaras para mantener los aumentos, pero no consiguió que se traslade al Senado tras el rechazo en Diputados.

La votación resultó con 160 votos a favor, 83 negativos y 6 abstenciones de 249 legisladores presentes, por lo que el oficialismo logró una victoria en el Congreso. Los legisladores de la Patagonia aportaron 14 votos a favor, 9 en contra y dos ausencias.

Cómo votaron los diputados de Neuquén el veto al aumento en las jubilaciones

Los legisladores neuquinos repartieron votos con respecto al veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Para mantener el proyecto original de un aumento del 7,2% de los haberes jubilatorios y un incremento del bono de 70 mil a 110 mil pesos, votaron a favor Osvaldo Llancafilo (MPN) y Pablo Todero (UxP).

En contra votaron Pablo Cervi (Liga del Interior) y Nadia Márquez (LLA). Por otra parte, la legisladora Tanya Bertoldi (UxP) estuvo ausente.

Así votaron los diputados de Río Negro el veto al aumento de las jubilaciones

Los diputados Sergio Capozzi (PRO), Aníbal Tortoriello (que entró por el PRO), y Lorena Villaverde (LLA) votaron en contra de la la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70 mil a $110 mil.

El único voto a favor fue de Martín Soria (UxP), mientras que Agustín Domingo (Innovación Federal) estuvo ausente.





Cómo votaron los diputados de Chubut

Los integrantes de Unión por la Patria de Chubut -Eugenia Alianiello y José Glinski–, Eugenio Ávila (Encuentro Federal) y Ana Clara Romero (PRO) votaron a favor del aumento en las jubilaciones y pensiones.

Por otro lado, el diputado César Treffinger (LLA) fue el único que votó en contra.

Así votaron los legisladores de Santa Cruz

Casi todos los diputados de Santa Cruz votaron a favor del aumento de las jubilaciones. Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Ana María Ianni (UxP), Gustavo González (UxP) y Roxana Reyes (UCR) respaldaron el proyecto original, mientras que José Luis Garrido (Por Santa Cruz) apoyó el veto de Javier Milei.

Tierra del Fuego: dos votos negativos, tres afirmativos

Los diputados de Unión por la Patria de Tierra del Fuego -Jorge Araujo Hernández, Andrea Freites y Carolina Yutrovic- votaron a favor del aumento de las jubilaciones.

Por su parte, votaron en contra los legisladores Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).