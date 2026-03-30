El Gobierno envió 26 pliegos judiciales al Senado y genera ruido la candidatura del hijo de Horacio Rosatti

Tal como había prometido, el Poder Ejecutivo inició el proceso para empezar a cubrir las 300 vacantes que hay en la Justicia: envió este lunes al Senado la primera tanda de jueces, camaristas, defensores y fiscales.

El Ejecutivo envió la primera tanda de pliegos judiciales: figura el hijo de Horacio Rosatti

Son 26 postulantes de los 62 que propondrán, según informó días atrás el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Y un nombre llamó la atención.

Se trata de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y ahora candidato a ocupar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Horacio Rosatti, además de liderar el Máximo Tribunal, conduce el Consejo de la Magistratura, el organismo que arma y aprueba las ternas de jueces. Pero, según informó Clarín, no participó del plenario en el que se votó la nominación de su hijo.

Una vez que el Senado les dé ingreso formal a los pliegos en la próxima sesión (será la semana próxima), quedarán en condiciones de ser tratados en la Comisión de Acuerdos, donde los candidatos deberán someterse a una audiencia pública. Para la aprobación en el recinto se requiere mayoría simple y no dos tercios, como ocurre con los postulantes a la Corte.

En tanto, el Senado ya fijó fecha para la audiencia pública donde deberá presentarse Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia, para renovar por cinco años su cargo de vocal en la Cámara Federal de Casación Penal. Será el jueves 16 de abril. A continuación, los 26 pliegos enviados por el Ejecutivo:

Nicolás Ceballos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal

Gerado Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

Verónica Micheli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata

Carlos Cuesta, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata

Claudio Ricardo Silvestri, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata

Pablo Wilk, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata

Julia Sosa, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata

Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Alejandro Catania, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

Juan Pedro Galván Greenway, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80 de la Capital Federal

Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95 de la Capital Federal

Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 64 de la Capital Federal

Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

Santiago Quián Zavalía, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

Analía Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K

Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14 de la Capital Federal

Soledad Eugenia Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18 de la Capital Federal

Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, Fiscalía Nº 1

Inés Reston, defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría Nº 1

Corresponsalía Buenos Aires