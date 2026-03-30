Reforma judicial: la Corte Suprema presenta el proyecto para blindar la elección de jueces federales

En un gesto de cohesión institucional que busca disipar rumores de fractura, los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia presentarán este lunes un ambicioso proyecto destinado a reformular el proceso de selección de jueces federales.

A pesar de que el documento técnico lleva únicamente las firmas de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, acompañará la presentación para ratificar que la propuesta cuenta con el respaldo político de todo el cuerpo.

El objetivo central de la iniciativa es dotar al Consejo de la Magistratura de un reglamento renovado que garantice mayor transparencia y previsibilidad.

Con este movimiento, la máxima instancia judicial del país busca establecer parámetros claros de legalidad, idoneidad y celeridad, intentando reducir al mínimo el margen de discrecionalidad que suele rodear los nombramientos en los tribunales federales, especialmente en los de Comodoro Py.

Anticipación y transparencia: los ejes del cambio

La propuesta introduce cambios significativos en la dinámica de los concursos. Uno de los puntos más disruptivos es la implementación de concursos anticipados.

Bajo este esquema, el Consejo de la Magistratura evaluaría a los candidatos antes de que las vacantes se produzcan efectivamente, creando una nómina de aspirantes listos para ocupar cargos, lo que agilizaría notablemente los tiempos de cobertura de juzgados.

Asimismo, el proyecto sugiere la creación de un banco de preguntas con sistema de opción múltiple (multiple choice) para los exámenes escritos. Esta medida busca objetivar la calificación técnica y evitar que las subjetividades de los evaluadores alteren el orden de mérito inicial.

El fin de la discrecionalidad en las entrevistas

Otro de los pilares del texto que explicarán los magistrados apunta a limitar el peso de la entrevista personal. Históricamente, esta instancia ha sido señalada como un espacio donde la política puede influir para hacer ascender o descender a los postulantes de forma arbitraria.

Con el nuevo diseño, se pretende que el orden de mérito basado en la capacidad técnica y los antecedentes tenga un carácter casi determinante.

La presencia conjunta de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti este lunes no es un dato menor. En el Palacio de Tribunales se interpreta como un mensaje de unidad estratégica, enviando una señal clara tanto al poder político como al Consejo de la Magistratura sobre la necesidad de profesionalizar de forma urgente el acceso a la magistratura federal en la Argentina.