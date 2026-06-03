El Gobierno evalúa reunir la mesa política para descomprimir tensiones internas tras la polémica por Michelli

La Casa Rosada analiza convocar la próxima semana a una reunión de la mesa política del oficialismo con el objetivo de reducir las tensiones internas que quedaron expuestas tras la controversia por el pliego de la jueza María Verónica Michelli.

La interna libertaria suma capítulos y el oficialismo analiza convocar a su mesa política

Aunque la convocatoria todavía no está confirmada, según Infobae, en el Gobierno consideran que un encuentro de los principales referentes del espacio podría servir para enviar una señal de unidad en medio de una serie de diferencias que ganaron visibilidad en los últimos días.

La discusión se intensificó luego de que la senadora Patricia Bullrich cuestionara públicamente el pedido de los hermanos Milei para retirar el pliego de Michelli para un tribunal oral de La Plata.

La postura de la legisladora generó especulaciones sobre su continuidad dentro del oficialismo e incluso trascendió que había puesto a disposición del presidente Javier Milei su renuncia como jefa de bloque en el Senado.

Sin embargo, desde el Gobierno descartaron cualquier posibilidad de ruptura. Bullrich ratificó su alineamiento con el proyecto libertario y aseguró que continuará trabajando dentro del espacio. Como gesto político para bajar la tensión, este miércoles mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en cuyo despacho se tomaron una fotografía que luego fue difundida en redes sociales.

La imagen buscó transmitir una señal de normalidad en un contexto donde las diferencias entre distintos sectores del oficialismo se volvieron inocultables. En el entorno de Bullrich insisten en que la senadora mantiene una relación directa con el Presidente y rechazan las versiones que la ubican enfrentada con el núcleo central del Gobierno.

La posible reunión de la mesa política aparece ahora como una herramienta para contener esas disputas. Ese ámbito reúne habitualmente a los principales dirigentes encargados de coordinar la estrategia legislativa, definir prioridades parlamentarias y negociar acuerdos con distintos sectores de la oposición.

Las diferencias internas, sin embargo, van más allá del episodio protagonizado por Bullrich. Dentro del oficialismo persisten tensiones entre distintos grupos de poder, especialmente entre el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo y el espacio referenciado en los primos Menem, una disputa que se arrastra desde hace varios meses.

En paralelo, cerca de Karina Milei comenzó a tomar forma la idea de crear una instancia política integrada exclusivamente por funcionarios del Poder Ejecutivo. La iniciativa implicaría dejar afuera a dirigentes que no forman parte del gabinete nacional, entre ellos la propia Bullrich, lo que podría reconfigurar los mecanismos internos de toma de decisiones.

La evaluación de una convocatoria ocurre además en un momento en que el Gobierno esperaba una menor intensidad de la agenda política debido a la inminente disputa del Mundial 2026. En la administración libertaria confiaban en que el interés público se concentraría progresivamente en el torneo, reduciendo el espacio para las controversias políticas.