Confirman 10 muertos y cuatro desaparecidos por el fuerte temporal en Chile: decretaron «estado de catástrofe» a cinco días del inicio

El temporal movilizó a 104.000 personas de sus hogares. Las evacuaciones se realizaron para prevenir más victimas con el avance del agua. (Foto: gentileza)

El temporal que afectó a Chile desde hace varios días provocó graves consecuencias en distintas regiones del país, con inundaciones, desbordes de ríos, aluviones y cortes masivos de servicios.

Las regiones más afectadas son Coquimbo, Atacama y otros sectores del centro y norte chileno, donde las lluvias alcanzaron niveles excepcionales para zonas habitualmente áridas. En varios puntos se registraron deslizamientos de tierra y activación de quebradas que aislaron comunidades completas.

Fuerte temporal en Chile: las cifras del desastre en las regiones de Coquimbo y Atacama

El informe presentado por las autoridades de aquel país confirmaron la muerte de 10 personas, 16 lesionadas de distinto nivel, cuatro desaparecidas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas. también mencionaron que 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la cifra de muertos, desaparecidos y personas movilizadas tras el temporal que azotó gran parte del norte de Chile.

En las localidades aledañas de Coquimbo, el suministro eléctrico sufrió cortes abruptos que dejó a aproximadamente 118.905 personas sin servicio. El impacto de las precipitaciones también generó dificultades para el abastecimiento y la asistencia en numerosas localidades.

Otro de los efectos más importantes del fenómeno fue la interrupción del suministro eléctrico. Miles de usuarios quedaron sin energía en distintas regiones, mientras que en algunas ciudades también se registraron problemas en el acceso al agua potable.

Fuerte temporal en Chile: las advertencias del Gobierno sobre el estado de alerta en la región

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno chileno decretó el estado de catástrofe en las zonas más comprometidas, una medida que permite movilizar recursos extraordinarios y coordinar de manera más rápida la respuesta de los organismos de emergencia y las Fuerzas Armadas.

Los reportes oficiales también detallaron daños significativos en viviendas. Más de 1.100 hogares resultaron destruidas o sufrieron daños mayores, mientras que otras miles registraron afectaciones de distinta consideración producto de las inundaciones y el viento.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas por fuertes ráfagas de viento que provocaron caída de árboles, voladuras de techos y complicaciones en el tránsito. En varias localidades se suspendieron las clases como medida preventiva para evitar riesgos a estudiantes y trabajadores de la educación.

En la región de Coquimbo, las autoridades locales describieron la situación como crítica debido a la intensidad de las lluvias, la crecida de cursos de agua y los problemas de conectividad que afectaron a numerosas localidades.

El Gobierno chileno advirtió a la población de extremar las medidas de precaución y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante la continuidad de un evento climático considerado entre los más severos de los últimos años en varias zonas de Chile.

Los organismos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas y con la asistencia a los damnificados. Equipos de rescate trabajan en sectores donde persisten riesgos de derrumbes y nuevos deslizamientos de tierra.

Con información de «La Tercera» y «BioBioChile»