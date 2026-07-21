Alertas por nieve, viento, tormentas y temperaturas extremas este martes 21: qué provincias de la Patagonia están afectadas

El invierno no da tregua y mantiene en vilo a las áreas de emergencia en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un amplio informe de alertas amarillas y naranjas que alcanzan a 12 provincias, desplegando un escenario crítico que combina heladas extremas, temporales de nieve con viento blanco en la cordillera y tormentas severas.

Las autoridades climáticas anticipan que este frente hostil cederá recién hacia el fin de semana, cuando el ingreso de una masa de aire más cálido brindará condiciones más estables y un leve ascenso térmico en la región.

La Patagonia bajo la lupa: nevadas en Neuquén y frío extremo en el sur

El extremo sur del país concentra dos frentes meteorológicos de alto impacto que complican la conectividad vial y el día a día urbano:

Neuquén y la Cordillera: la zona cordillerana neuquina permanece bajo alerta amarilla por nevadas , registrando acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en las áreas más altas y de 5 a 20 cm en las cotas inferiores. A esto se suman ráfagas de viento del oeste que rozarán los 100 km/h .

la zona cordillerana neuquina permanece bajo , registrando acumulaciones de entre en las áreas más altas y de 5 a 20 cm en las cotas inferiores. A esto se suman ráfagas de viento del oeste que rozarán los . Frío polar en el extremo austral: el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas en Chubut, Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz. La situación es más grave en el noreste santacruceño, donde la advertencia subió a nivel naranja.

Nieve acumulada en Cuyo y lluvias en el sur bonaerense

La columna vertebral andina vive horas complejas tras el rescate de más de 30 personas que habían quedado aisladas en suelo mendocino debido a la acumulación de nieve:

Nivel Naranja en Mendoza y San Juan: ambos distritos prevén acumular entre 50 y 150 centímetros de nieve , acompañados por viento blanco que anula por completo la visibilidad. En alta montaña, las ráfagas del sector oeste oscilarán entre los 80 y 120 km/h .

ambos distritos prevén acumular entre , acompañados por que anula por completo la visibilidad. En alta montaña, las ráfagas del sector oeste oscilarán entre los . Lluvias en el sur de Buenos Aires: el aviso de nivel amarillo alcanza a Patagones (en el límite con Río Negro), Villarino, Puan, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, con precipitaciones estimadas entre 20 y 40 mm .

el aviso de nivel amarillo alcanza a (en el límite con Río Negro), Villarino, Puan, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, con precipitaciones estimadas entre . Nevadas en el NOA: la montaña en Salta, La Rioja y Catamarca registrará nevadas de hasta 50 cm y ráfagas de 100 km/h, mientras que en los valles de Salta y Jujuy rige alerta por viento Zonda superior a los 70 km/h.

Alerta naranja por tormentas severas en el Litoral este martes 21 de julio

En el extremo opuesto del país, el Noreste padece las consecuencias de un frente de inestabilidad con precipitaciones masivas: