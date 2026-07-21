4 trucos para vestirte en invierno sin parecer un muñeco de nieve: el arte del «layering»

Dominar el arte de vestirse en invierno sin parecer un muñeco de nieve a veces puede ser un desafío casi imposible. Sin embargo, existe una fórmula que te salva el look: el ‘layering’, o vestirse en capas pero con estilo.

Para que no pases frío y al mismo tiempo no pases calor en la oficina, acá tenés los 4 trucos clave para armar outfits cancheros, abrigados y súper cómodos esta temporada.

Truco 1: la formula 1-2-3

Para que el layering funcione, no se trata de ponerte todo lo que tenés en el placard, sino de asignar un rol a cada capa:

1- La primera capa es la que sirve para retener el calor corporal. Es fina y pegada al cuerpo y las prendas más utilizadas para esto son las remeras térmicas o mangas largas. Sobre esta base podés sumar una remera o camisa básica.

2- La segunda capa es el abrigo: la ropa del medio. Sobre la remera o camisa, sumá esta prenda que puede ser un sweater, buzo o blazer.

3- La última capa funciona como un escudo: acá podes hacer uso de tu tapado más abrigado, aunque también podes llevar tu campera de plumas o una parka.

Truco 2: de la capa más fina a la más gruesa

El error clásico es ponerse un abrigo voluminoso abajo de una campera entallada: no te podes ni mover. Siempre arrancá por la prenda más liviana y andá sumando grosor. Este truco es fundamental para los ambientes calefaccionados ya que te podes ir sacando las capas fácilmente.

Truco 3: estilismo, dejá que las prendas se vean

Para dominar el arte del layering (además de hacerlo funcional) la clave es que se note la superposición de telas: dejá asomar el cuello de la camisa por arriba del sweater o permití que la prenda de la primera capa se asome por debajo de tu remera principal. Esos pequeños detalles son los que transforman un outfit aburrido en uno con mucho estilo.

Truco 4: accesorios

Las bufandas grandes o los gorros de lana son dos grandes aliados que no solo te salvan de los días helados, sino que completan el outfit. Los accesorios como corbatas o cinturones terminan de darle ese toque final al outfit para que se sienta pensado y con estilo. El último ayuda a darle estructura al look.