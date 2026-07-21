Con Vaca Muerta en expansión, YPF mantiene abiertas búsquedas para sumar profesionales: ¿cómo postularse?

La petrolera mantiene abiertas convocatorias para cubrir puestos técnicos, operativos, profesionales y corporativos en distintas provincias, en el marco de un fuerte incremento de la producción y nuevas obras de infraestructura. Foto gentileza.

El fuerte avance de la actividad en Vaca Muerta y el desarrollo de nuevos proyectos vinculados al transporte y la exportación de hidrocarburos ampliaron la convocatoria laboral de YPF. La empresa mantiene abiertas búsquedas para incorporar personal en distintas áreas estratégicas, con el objetivo de acompañar el crecimiento previsto para los próximos años.

La expansión de la petrolera está respaldada por un incremento sostenido de la producción de petróleo no convencional. Durante 2025, la compañía alcanzó un promedio de 165.000 barriles diarios provenientes de Vaca Muerta y, hacia el cierre del año, superó por primera vez la marca de los 200.000 barriles diarios.

Las proyecciones operativas apuntan ahora a cerrar 2026 con una producción cercana a los 250.000 barriles diarios, impulsada por nuevas inversiones y el desarrollo intensivo de los principales bloques de shale.

El crecimiento de YPF no se limita únicamente a la actividad en los yacimientos. La empresa también avanza en obras de infraestructura consideradas clave para aumentar la capacidad de transporte de petróleo.

Entre ellas se destacan el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la ampliación del sistema de oleoductos de Oldelval, iniciativas que permitirán incrementar la capacidad de evacuación del crudo y potenciar las exportaciones energéticas del país durante los próximos años.

La estrategia integra toda la cadena de valor de la compañía: desde la extracción en Vaca Muerta (upstream), pasando por el transporte mediante oleoductos (midstream), hasta el procesamiento en refinerías y la comercialización de combustibles a través de una red de más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el país.

¿Qué perfiles busca YPF?

Las personas interesadas en formar parte de la compañía pueden consultar todas las vacantes vigentes y postularse a través del portal oficial Trabajar en YPF, donde la empresa publica de manera permanente nuevas oportunidades laborales de acuerdo con las necesidades de cada unidad de negocio.

Para acompañar este escenario de expansión, la petrolera incorporará profesionales y técnicos en distintas especialidades. Las oportunidades laborales se distribuyen principalmente entre la sede corporativa de Buenos Aires y el Centro Técnico, además de los centros operativos de Neuquén, Mendoza y Córdoba.

Las vacantes disponibles incluyen cargos vinculados a:

Ingeniería de perforación, producción, procesos y proyectos.

Operaciones y mantenimiento.

Logística y Supply Chain.

Compras.

Seguridad, ambiente y calidad.

Planeamiento.

Estrategia y asuntos regulatorios.

Gestión comercial.

Cultura organizacional y gobierno de procesos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de las búsquedas corresponde a ingenieros de distintas especialidades, jefaturas de operaciones, coordinadores logísticos, compradores, especialistas en seguridad, ambiente, calidad, estrategia, cultura organizacional y gestión comercial.

Mientras que en Neuquén, el corazón de Vaca Muerta se requieren ingenieros de Producción Real Time y Procesos, supervisores de mantenimiento, supervisores de plantas de GLP y Gas, supervisores de logística operativa y compradores.

En lo que respecta a Mendoza, se apunta a supervisor de Mantenimiento. Mientras que en Córdoba se aounta a analista de Supervisión y Control de Producción y analista de Soporte Comercial.

Programas para estudiantes y jóvenes profesionales

Además de las búsquedas para perfiles con experiencia, YPF mantiene abiertos programas destinados a quienes buscan dar sus primeros pasos en la industria energética.

Entre las iniciativas disponibles se encuentran:

Programa de Pasantías, dirigido a estudiantes universitarios avanzados que desean adquirir experiencia práctica mientras cursan sus carreras.

Jóvenes en Ingenierías, destinado a graduados recientes de distintas especialidades de ingeniería para incorporarse a proyectos vinculados con Vaca Muerta y obras de infraestructura.

Jóvenes en Tecnología (JET), orientado a profesionales relacionados con datos, inteligencia artificial y transformación digital.

Jóvenes Profesionales (JP), pensado para graduados de carreras STEM y Ciencias Económicas, con ingreso efectivo, rotación por distintas áreas del negocio y posterior asignación a puestos permanentes.



Quienes estén interesados en incorporarse a la compañía pueden consultar las vacantes disponibles y postularse a través del portal oficial Trabajar en YPF, donde la empresa actualiza periódicamente las oportunidades laborales en función de las necesidades de sus distintas unidades de negocio.