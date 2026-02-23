El Gobierno inició una investigación interna por un insólito robo en una oficina: la puerta estaba «sin llave»

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se encuentra en el centro de una insólita y preocupante situación de inseguridad. Durante la madrugada de este domingo, un grupo de delincuentes ingresó a una de las dependencias de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el corazón del microcentro porteño, y concretó un robo que despertó fuertes sospechas internas. La particularidad del caso radica en que, a pesar de haber violentado una reja exterior, los intrusos se encontraron con la puerta de ingreso principal completamente destrabada.

El hecho se registró cerca de las 5 de la mañana en el edificio situado en la calle 25 de Mayo 645, justo a espaldas de la sede central de la secretaría que encabeza Julio Cordero. En ese anexo funciona una oficina de atención al público correspondiente al Programa Asistir.

Según el comunicado oficial difundido por la cartera nacional, las personas que ingresaron recorrieron con total impunidad distintos sectores del establecimiento, incluyendo el entrepiso y los pisos del primero al cuarto, revisando mobiliario y cajones en diversas oficinas.

Foto: Gentileza La Nación.

El botín con el que lograron escapar incluye equipamiento informático, televisores y hasta las piezas metálicas del sistema de emergencias. Si bien el ministerio aclaró que la cantidad exacta de los objetos sustraídos se encuentra en pleno proceso de inventario, un relevamiento preliminar al que tuvo acceso exclusivo el diario La Nación confirmó que los ladrones se llevaron al menos dos televisores y 17 picos de bronce arrancados de los nichos hidrantes.

Un ingreso sin trabas

Lo que verdaderamente encendió las alarmas dentro del Gobierno fue el nivel de vulnerabilidad del edificio estatal. El parte oficial admitió un detalle clave para la pesquisa: la puerta de Blindex contigua a la reja violentada se encontraba sin llave al momento del hecho.

Las cámaras de seguridad del recinto, que ya están siendo peritadas, arrojaron las primeras pistas al captar a un individuo vestido con gorra azul y blanca y una campera verde mientras manipulaba una manguera de incendio en el tercer piso.

Tras el descubrimiento del saqueo, se dio aviso inmediato a la Policía Federal Argentina y tomaron intervención Asuntos Internos y la Policía Científica para realizar el levantamiento de rastros.

La denuncia penal ya fue efectuada y la causa quedó radicada en la secretaría 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8.

En paralelo al avance judicial, desde Capital Humano confirmaron la apertura de un sumario administrativo y una exhaustiva investigación interna.

El objetivo principal de esta medida disciplinaria es determinar las eventuales responsabilidades del personal de seguridad o de los empleados de planta, buscando esclarecer quién y por qué dejó la puerta de calle abierta a merced de los delincuentes.