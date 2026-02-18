El Gobierno intimó a los gremios de transporte que adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

En la antesala del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral, el Gobierno nacional elevó al máximo la tensión con los gremios del transporte. A través del Ministerio de Capital Humano, la administración intimó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al gremio de maquinistas La Fraternidad para que no se sumen a la medida de fuerza, bajo la advertencia de aplicar severas sanciones legales e institucionales.

El argumento central del Ejecutivo radica en que ambos sindicatos se encuentran actualmente bajo procesos de conciliación obligatoria por conflictos salariales previos.

Desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificaron que cualquier paralización de colectivos y trenes representaría un incumplimiento directo de esta instancia legal.

El Gobierno amenaza con quitar la personería jurídica

Según revelaron fuentes de la cúpula nacional en exclusiva al portal Infobae, si los gremios desoyen la intimación, el Poder Ejecutivo podría iniciar el proceso para retirarles el reconocimiento legal que les permite funcionar como sindicatos.

«La pérdida de la personería es la pena máxima, pero primero se inicia un proceso que suele ser largo», explicaron desde el Gobierno al citado medio.

En la práctica, un incumplimiento derivaría inicialmente en una fuerte multa económica. Sin embargo, si la causa avanza, la Secretaría de Trabajo —encabezada por Julio Cordero— estaría habilitada para solicitar la sanción más severa.

Ante la consulta sobre si efectivamente avanzarían con la quita de la personería, un integrante del Gabinete confirmó: «Si no cumplen con la conciliación obligatoria, sí».

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello remarcó que la adopción de cualquier medida de fuerza alteraría el desarrollo de la conciliación vigente.

Los plazos que complican la adhesión de los gremios al paro de este jueves son los siguientes: