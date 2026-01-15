Polémica por un viaje a China de diputados de La Libertad Avanza: qué dijo la líder de los involucrados

Un grupo de diputados de La Libertad Avanza y legisladores afínes al gobierno de Javier Milei realizó un viaje a China en la primera quincena de enero. La misiva estuvo encabezada por Juliana Santillán, quien tomó la defensiva por presuntos gastos excesivos de la Cámara de Diputados en medio del ajuste. A la par, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aclaró que su viaje oficial a Singapur no implicó ningún gasto para el Estado.

La polémica surgió cuando la periodista de Ámbito Financiero, Silvia Mercado, informó sobre el viaje de la delegación de libertarios que «terminó pagando la Cámara en un trámite que sería ‘secreto'». Además, indicó que Santillán, como jefa de la delegación, tuvo un «trato equivalente a presidenta de la Cámara en cuanto al nivel de agenda».

La diputada libertaria inmediatamente salió al cruce para desmentir la información: «Este viaje es en delegación la cual presido, por mi representación en el Grupo Parlamentario de Amistad con China».

En este sentido, Santillán sostuvo que los pasajes fueron cubiertos por el departamento de Relanciones Exteriores del país asiático y aseveró que no hubo viáticos de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, a la par también afirmó que «cada diputado pagó sus gastos» y defendió el viaje a China porque sus resultados «son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país».

De acuerdo a las imágenes que se difundieron en redes sociales del grupo de libertarios en la República Popuar China estuvieron: Mariano Campero, Álvaro Martínez, Guillermo Montenegro y María Cecilia Ibañez. Fuera de LLA, estuvieron los diputados del PRO Martín Ardohain y Emmanuel Bianchetti.

Asimismo, también se pudo apreciar la presencia de María Fernanda Araujo, ex diputada libertaria que había asumiado cuando Victoria Villarruel tomó la vicepresidencia y que nunca formó parte del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China.

«Vos no vas a ver estos beneficios porque no das valor, ni producís», le respondió la diputada a la trabajadora de prensa y concluyó: «Estas actividades son parte de nuestra representación pública, y pronto serán públicos también los resultados. Estamos haciendo agenda».

Además de los gastos (fue un viaje de casi dos semanas), la controversia también surge por los motivos del viaje: según reportó Infobae, el Grupo Parlamentario de Amistad que menciona Santillán ya había viajado hacia el país asiático recientemente en el mes de noviembre.

En aquella ocasión, fue una representación multipartidaria con legisladores de -además de LLA y aliados- con integrantes de la oposición como Unión por la Patria. El GPA está conformado por 44 integrantes que incluyen todas las fuerzas políticas: sin embargo, esta misiva estuvo armada sólo con el oficialismo.

Por otra parte, también llamó la atención que Santillán hizo referencia a su presidencia del espacio legislativo, la cual dejó de regir tras el recambio de la conformación del Congreso el pasado 10 de diciembre. «No tuve trato como si representara a la cámara, tuve el trato que mi autoridad me representa, ya lo dije antes«, destacó en su descargo.

Santillán mencionó que durante su gira por China visitaron varias provincias y se reunieron con empresarios para mejorar las inversiones en el país. «En Beijing: COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth», afirmó.

Por último, la libertaria indicó que el viaje fue por parte de «diputados DE DISTINTOS PARTIDOS». Desde la oposición respondieron que no hubo ningún tipo de aviso del viaje: «Lo hicieron entre las sobmbras», dijo a Infobae una legisladora que forma parte del grupo parlamentario.

“Lo grave es que había un compromiso de tratar temas importantes con China en los proyectos que están frenados como Atucha, las represas del sur, los trenes; pero ellos se van de viaje a hacer no sé qué”, reveló.

Qué dijo la ministra Pettovello sobre su viaje a Singapur antes de sus vacaciones

Así como Santillán tuvo su cruce con la periodista de Ámbito Financiero, la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, envió una carta documento a la Revista Noticias por catalogar como «exótico» su viaje oficial a Singapur y aclarar que no fue pagado por el Estado.

“Se hace saber que ni el traslado ni la estadía de la sra. Ministra representan erogación alguna para el Estado Nacional”, afirmaron desde Capital Humano. Además, agregaron: “Las actividades internacionales de esta Cartera se ajustan a agendas de cooperación y fortalecimiento institucional”.

Asimismo, desde el medio resaltaron que desde Capital Humano objetaron que haya sido catalogado de «exótico» el viaje, ya que se trataba de una visita oficial.

En el marco de su viaje a Singapur, la ministra Sandra Pettovello visitó el Museo Nacional junto a su curador principal, Daniel Tham.



En el museo se puede ver la historia de Singapur.



Allí visitaron la experiencia “Singapore Odyssea” y la exposición “Once Upon a Tide”.@JMilei pic.twitter.com/J2Vy21huUy — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) January 9, 2026

Pettovello celebró que el medio se haya rectificado luego de la carta documento y el propio Adorni se expresó a través de sus redes sociales: «Fin».

Luego del cruce con la revista, desde el ministerio anunciaron que la titular Sandra Pettovello se tomará vacaciones desde el lunes 19 hasta el viernes 23 en un comunicado oficial.