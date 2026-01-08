El Gobierno logró pagar US$ 4.230 millones, pero enfrenta un 2026 cargado de vencimientos en dólares

Con el tiempo justo y en medio de una fuerte tensión financiera, el Gobierno nacional logró reunir US$ 4.230 millones para cumplir con el pago a los bonistas previsto para este viernes. Sin embargo, lejos de traer alivio, el cumplimiento de este compromiso deja al descubierto un panorama complejo para el resto de 2026, un año que estará marcado por fuertes obligaciones en moneda extranjera.

En los próximos días, el Tesoro deberá destinar otros US$ 440 millones para cancelar deudas con organismos multilaterales, entre ellos el BID y el Banco Mundial. Y descontado el pago de este viernes, durante 2026 aún restan US$ 13.400 millones en vencimientos entre capital e intereses, cifra que se eleva a US$ 16.300 millones si se suman los BOPREAL a cargo del Banco Central.El pico de exigencias se dará en julio, con compromisos por US$ 4.777 millones.

El riesgo país, el principal obstáculo

Ante este escenario, el principal desafío del Gobierno es lograr una baja del Riesgo País que le permita refinanciar los vencimientos en los mercados internacionales. Por ahora, ese objetivo sigue siendo esquivo.

Pese a que la administración de Javier Milei pagó todos los vencimientos desde que asumió, cerró dos acuerdos con el FMI y cuenta con el respaldo explícito de Estados Unidos, los mercados aún no recuperaron la confianza. El indicador que elabora JP Morgan se mantiene elevado y en los últimos días incluso subió hasta los 580 puntos, lo que impide a la Argentina volver a colocar deuda en el mercado voluntario.

Las críticas no tardaron en aparecer. La economista Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, advirtió que “Argentina todavía no logra acceder al crédito para refinanciar los vencimientos en dólares y pesos a condiciones sostenibles”. En la misma línea, Roberto Cachanosky fue contundente: “Argentina no está en condiciones de entrar al mercado de deuda”.

Por su parte, el ex asesor presidencial Carlos Rodríguez cuestionó que “se están endeudando y vendiendo activos para pagar intereses y amortizaciones”, en respuesta a las afirmaciones del ministro Luis Caputo, quien sostiene que el nuevo financiamiento no incrementa la deuda pública.

Reservas y estrategia oficial

Uno de los temores de los inversores es que el Gobierno mantenga su política de limitar la compra de dólares para evitar presiones cambiarias, algo que consideran clave para hacer sostenible la deuda pública. La Casa Rosada evita acelerar las compras para no impactar en la inflación.

Aun así, el Banco Central retomó las compras: este jueves adquirió US$ 62 millones y en cuatro días acumuló US$ 175 millones. De esta manera, las reservas brutas llegaron a US$ 44.781 millones, aunque caerán tras el pago de este viernes.

La agenda de vencimientos

Luego del exigente enero, en febrero los vencimientos del Tesoro suman US$ 972 millones, a los que se agregan cerca de US$ 1.000 millones del BCRA en BOPREAL. En marzo habrá pagos por US$ 861 millones, aunque se espera un desembolso del FMI de US$ 1.000 millones tras la revisión del acuerdo.

En abril, los pagos bajan a US$ 394 millones, pero en mayo vuelven a subir a US$ 1.236 millones. En junio, los vencimientos alcanzan los US$ 326 millones.

El Gobierno apuesta a que una buena cosecha gruesa aporte las divisas necesarias, motivo por el cual habilitó una baja de retenciones para la campaña actual.

Tras el pico de julio, el cronograma continúa con: agosto (US$ 966 millones), septiembre (US$ 1.634 millones), octubre (US$ 417 millones), noviembre (US$ 1.250 millones) y diciembre (US$ 659 millones).

Dólar estable, pero con señales mixtas

En este contexto, el dólar se mantuvo estable. La cotización oficial cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, mientras que el mayorista operó en $1.455 y $1.465. El dólar blue bajó a $1.480 y $1.500, y en Córdoba se pagó $1.526.

En tanto, los dólares financieros mostraron movimientos dispares: el MEP subió a $1.527, mientras que el contado con liquidación bajó a $1.497.

Corresponsalía Buenos Aires.