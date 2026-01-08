Rolando Figueroa firmó con Phoenix otro aporte para las becas Gregorio Álvarez

La empresa Phoenix Global Resources confirmó su continuidad como aportante al plan provincial de Becas Gregorio Álvarez de Neuquén por tercer año consecutivo. Su CEO, Pablo Bizzotto, firmó ayer con el gobernador Rolando Figueroa el acuerdo para adherir a la petrolera al programa como «aliado bronce», con un aporte de 250.000 dólares.

«Phoenix es el primer aportante de este año, con una contribución muy importante para nosotros. También lo va a comenzar a realizar el resto de la industria petrolera, para poder financiar estas becas, que es un programa único no solo único en la Argentina, sino único en Latinoamérica, por la envergadura que tiene y por la amplia posibilidad de estudio que les brinda a jóvenes de toda la provincia», afirmó Figueroa.

Por su parte, Bizzotto sostuvo que este será el tercer año consecutivo que la empresa participa del plan y destacó la importancia de firmarlo en Villa La Angostura, donde permaneció hasta ayer el gobernador, «porque es un programa que tiene un impacto en toda la provincia, no solo donde la industria petrolera opera, con lo cual es todo un símbolo».

El Plan de Becas Gregorio Álvarez contó con unos 20.000 beneficiarios en el 2025 y se financia con el aporte de empresas públicas, privadas e instituciones.

Phoenix es la primera empresa en firmar este año y se suma a Pampa Energía y Tecpetrol, quienes reafirmaron su compromiso con el programa en los últimos meses del 2025.

Reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

Desde el 15 de diciembre y hasta el viernes 9 de enero está abierto el plazo de reinscripción al programa de Becas Gregorio Álvarez. La instancia de registro alcanza a quienes ya cuentan actualmente con el aporte.

La carga de documentación se hace por medio de la página becas.neuquen.gov.ar; en las sedes de municipalidades y comisiones de fomento de toda la provincia; y en territorio para realizar el acompañamiento a becarias y becarios de comunidades mapuche.

En el caso de Neuquén capital el trámite se realiza en la sede del ministerio de Educación, ubicado en Nordenstrom 265, de 8 a 15.

Desde el gobierno se informó que la continuidad en el acceso al estipendio está sujeta al cumplimiento de los requisitos académicos y del tope de ingresos: para grupo familiar de hasta dos estudiantes, salario mínimo, vital y móvil de hasta cuatro veces y media -1.450.000 pesos-; y de hasta seis veces ese monto para familias de tres o más estudiantes -1.950.000 pesos-.

De los casi 20.000 estudiantes de todos los niveles educativos que fueron alcanzados por el programa en 2025, más de 16.000 corresponden a los niveles educativos Inicial, Primario y Secundario.