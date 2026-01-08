El Banco Nación lanza créditos especiales para productores afectados por los incendios en la Patagonia

En respuesta a la emergencia que atraviesa el sector agropecuario en la región, el Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció una batería de medidas de asistencia financiera. El paquete está diseñado específicamente para sostener a las MiPyMEs rurales que sufrieron pérdidas productivas debido a los incendios registrados entre diciembre de 2025 y este enero en la región patagónica y La Pampa.

La ayuda no solo contempla el acceso a nuevos créditos para capital de trabajo e inversión, sino también herramientas de flexibilidad para quienes ya poseen compromisos financieros, permitiendo la prórroga de vencimientos comerciales vigentes.

Condiciones y montos máximos de los préstamos para productores afectados por el incendio

Inversiones: Hasta $100.000.000 por usuario.

Hasta por usuario. Capital de Trabajo: Hasta $50.000.000 .

Hasta . Renovaciones: El monto se ajustará a las obligaciones previas contraídas.

Tasas de interés competitivas:

Inversiones: Tasa Fija del 30% TNA durante los primeros tres años (luego TAMAR + 4 puntos) o una opción de Tasa Fija del 35% TNA .

Tasa Fija del durante los primeros tres años (luego TAMAR + 4 puntos) o una opción de Tasa Fija del . Capital de Trabajo: Tasa variable de TAMAR + 4 puntos o modalidad de Tasa Fija del 38% TNA .

Tasa variable de TAMAR + 4 puntos o modalidad de Tasa Fija del . Prórrogas: Se mantiene la tasa pactada en el contrato original.

Plazos de devolución y período de gracia

Un punto central de la medida es el período de gracia, pensado para que el productor pueda enfocarse en la reconstrucción antes de comenzar a amortizar el capital:

Inversiones: plazo de hasta 60 meses con hasta 12 meses de gracia para el capital.

plazo de hasta con hasta para el capital. Capital de Trabajo: plazo de hasta 36 meses con hasta 6 meses de gracia .

plazo de hasta con hasta . Renovaciones/Prórrogas: se otorgarán por un período de hasta 360 días.

Desde el BNA remarcaron que este esquema integral busca «respaldar la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas», reafirmando el rol de la banca pública ante el desastre ambiental que golpea al sur del país.