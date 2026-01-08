El Banco Nación lanza créditos especiales para productores afectados por los incendios en la Patagonia
La entidad dispuso líneas de hasta $100 millones con plazos de gracia para MiPyMEs rurales de la Patagonia y La Pampa damnificadas entre diciembre y enero. El objetivo es sostener la continuidad operativa tras las pérdidas materiales.
En respuesta a la emergencia que atraviesa el sector agropecuario en la región, el Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció una batería de medidas de asistencia financiera. El paquete está diseñado específicamente para sostener a las MiPyMEs rurales que sufrieron pérdidas productivas debido a los incendios registrados entre diciembre de 2025 y este enero en la región patagónica y La Pampa.
La ayuda no solo contempla el acceso a nuevos créditos para capital de trabajo e inversión, sino también herramientas de flexibilidad para quienes ya poseen compromisos financieros, permitiendo la prórroga de vencimientos comerciales vigentes.
Condiciones y montos máximos de los préstamos para productores afectados por el incendio
- Inversiones: Hasta $100.000.000 por usuario.
- Capital de Trabajo: Hasta $50.000.000.
- Renovaciones: El monto se ajustará a las obligaciones previas contraídas.
Tasas de interés competitivas:
- Inversiones: Tasa Fija del 30% TNA durante los primeros tres años (luego TAMAR + 4 puntos) o una opción de Tasa Fija del 35% TNA.
- Capital de Trabajo: Tasa variable de TAMAR + 4 puntos o modalidad de Tasa Fija del 38% TNA.
- Prórrogas: Se mantiene la tasa pactada en el contrato original.
Plazos de devolución y período de gracia
Un punto central de la medida es el período de gracia, pensado para que el productor pueda enfocarse en la reconstrucción antes de comenzar a amortizar el capital:
- Inversiones: plazo de hasta 60 meses con hasta 12 meses de gracia para el capital.
- Capital de Trabajo: plazo de hasta 36 meses con hasta 6 meses de gracia.
- Renovaciones/Prórrogas: se otorgarán por un período de hasta 360 días.
Desde el BNA remarcaron que este esquema integral busca «respaldar la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas», reafirmando el rol de la banca pública ante el desastre ambiental que golpea al sur del país.
