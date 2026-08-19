El Gobierno pone fichas a la alianza con el PRO de cara a las elecciones 2027 para polarizar con el PJ

En Balcarce 50 conviven dos realidades: mientras en público intentan bajarle el tono al clima electoral de cara a 2027, las segundas líneas de La Libertad Avanza (LLA) ya trabajan activamente en el operativo reelección de Javier Milei.

La mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, evalúa las fichas del tablero, dando por sentada la reunificación del peronismo y ajustando cuentas con el macrismo para no arriesgar los apoyos en el Congreso.

La apuesta contra Kicillof y el factor «temor» en la economía

A pesar de los intentos por desmerecer la reaparición conjunta de Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, en la cúpula oficialista descuentan que el Partido Justicialista (PJ) ordenará sus internas para las presidenciales de 2027.

Según reveló Infobae, en el Gobierno prevén que el postulante de la oposición será el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un perfil radicalizado que le permite al oficialismo potenciar la polarización.

En el círculo íntimo del Presidente admiten que la recuperación salarial será determinante. Si el consumo no repunta a tiempo, apostarán a que el «temor al regreso de la Cámpora» opere como salvavidas electoral.

Además, minimizaron el surgimiento de figuras alternativas o «disruptivas» impulsadas por el establishment, al advertir que carecen de la estructura partidaria necesaria para disputar una elección nacional.

Puentes con el PRO y la sentencia contra Mauricio Macri

El frente de negociación más sensible para Karina Milei se mantiene sobre el macrismo. Tras la creación de la mesa política conjunta con el PRO, en la cúpula libertaria sostienen un marcado escepticismo sobre el peso real del expresidente y prefieren concentrar el diálogo territorial en el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri:

De esta manera, el oficialismo busca circunscribir las exigencias del expresidente, garantizar el acompañamiento de las bancadas amarillas en la Cámara de Diputados y despejar el camino hacia el armado electoral del año próximo.