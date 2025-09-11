Cotización del dólar en bancos y el blue: lo que necesitas saber este 11 de septiembre 2025

El mercado cambiario opera con atención este jueves 11 de septiembre 2025, en una jornada donde los inversores analizan la dinámica de las reservas del Banco Central y el resultado de la última licitación de deuda.

Mientras el dólar oficial mantiene la estabilidad, con algunas actualizaciones, los dólares financieros, como el MEP y el CCL, que ayer cerraron a la baja, son clave para medir la temperatura del mercado. Los repasamos a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: jueves 11 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación arranca con su actividad cotizando en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, este jueves 11 de septiembre 2025.

Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así activan las operaciones del dólar este jueves 11 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1385 1435 Banco ICBC 1370 1437 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1390 1440 Banco Ciudad de Bs As 1375 1435 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Santander 1400 1440 Banco Galicia Más 1385 1435 Banco Credicoop 1375 1435 Banco Macro 1385 1445 Banco Piano 1380 1440 Banco BPN 1375 1445

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en $1.375 para la compra y $1.445 para la venta, este jueves 11 de septiembre 2025.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: jueves 11 de septiembre 2025

Inicialmente, el dólar blue abre su actividad este jueves 11 de septiembre 2025 cotizando:

Para la compra: $1.375

Para la venta: $1.395

En tanto, los dólares financieros operan este jueves 11 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.429,02

Dólar CCL:

Apertura: $1.434,46

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.865,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.