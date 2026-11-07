El Gobierno reconoce desorden interno y posterga definiciones políticas por la visita del papa León XIV

Luego de un período de baja actividad en el Congreso, en el Gobierno registraron ciertos desfasajes de coordinación interna que han ralentizado el ritmo de la agenda de gestión. Frente a este escenario, la administración central optó por posponer el ordenamiento de sus principales definiciones políticas hasta la concreción de la visita del papa León XIV.

El Congreso en pausa por la visita del papa León XIV

Según informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, giras internacionales del Presidente, el escenario electoral regional y los preparativos para la llegada del Papa desplazaron las prioridades nacionales. Por este motivo, la mesa política del oficialismo postergó su encuentro por tercera semana consecutiva.

La suspensión de las reuniones y la falta de definiciones impactan de forma directa en la agenda del oficialismo. Entre los temas postergados se encuentran los acuerdos parlamentarios con gobernadores aliados y el proyecto de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo con miras a los comicios presidenciales de 2027.

A las demoras en el plano legislativo se suman diferencias internas en el espacio oficialista, particularmente en torno al rol y el posicionamiento de la senadora Patricia Bullrich en la Cámara Alta. Sus recientes declaraciones e intervenciones públicas han generado fricciones con la cúpula del Ejecutivo, donde evalúan que este tipo de contrapuntos desgastan la cohesión institucional del bloque.

En respuesta a estas distensiones, sectores de la conducción partidaria -encabezados por la Secretaría General de la Presidencia junto a la dirigencia del espacio- comenzaron a evaluar alternativas para la conducción de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, situando a la legisladora neuquina Nadia Márquez entre los nombres en consideración.

En el Palacio de Gobierno coinciden en que la ralentización de las decisiones complica el cumplimiento de las metas trazadas para el período ordinario. Por tal motivo, la estrategia oficial prevé concentrar el ordenamiento de la interna y el impulso de las iniciativas parlamentarias una vez concluida la visita papal.