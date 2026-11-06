León XIV inicia su gira por Latinoamérica: partió rumbo a Uruguay y crecen las expectativas por su llegada a Argentina

La ansiada gira por Latinoamérica del papa León XIV finalmente comenzó. Este viernes 6 de noviembre, el Pontífice partió desde Roma a bordo del Airbus A330-900 de ITA Airways con destino a Uruguay, la primera escala de su sexto viaje apostólico internacional.

El itinerario durará 12 días e incluirá también a Argentina y Perú. En territorio nacional ya se ultiman detalles para recibirlo y crecen las expectativas sobre el mensaje que dejará su visita, considerando que el último antecedente en el país se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades.

Durante el viaje apostólico, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, el Papa permanecerá cuatro días en Argentina, donde visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.