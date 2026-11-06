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León XIV inicia su gira por Latinoamérica: partió rumbo a Uruguay y crecen las expectativas por su llegada a Argentina
El Papa León XIV partió desde Roma para iniciar una gira pastoral por América Latina. El Sumo Pontífice aterrizará en Montevideo, capital de Uruguay, primera escala de un recorrido que incluirá también a Argentina y Perú hasta el 17 de noviembre.
La ansiada gira por Latinoamérica del papa León XIV finalmente comenzó. Este viernes 6 de noviembre, el Pontífice partió desde Roma a bordo del Airbus A330-900 de ITA Airways con destino a Uruguay, la primera escala de su sexto viaje apostólico internacional.
El itinerario durará 12 días e incluirá también a Argentina y Perú. En territorio nacional ya se ultiman detalles para recibirlo y crecen las expectativas sobre el mensaje que dejará su visita, considerando que el último antecedente en el país se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades.
Durante el viaje apostólico, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, el Papa permanecerá cuatro días en Argentina, donde visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
León XIV y su gira por Latinoamérica
El telegrama que envió a Italia al iniciar su gira
En el mensaje, confía «los deseos de paz y fraternidad de esos pueblos a la intercesión de la Virgen María y de los santos» y acompaña su «cordial saludo» con «fervientes oraciones por el bien y la prosperidad de toda la nación».
La agenda del primer día en Uruguay
Desde allí se trasladará a la plaza Independencia para la ceremonia protocolar de las 17:30 horas, donde será recibido frente a la Torre Ejecutiva por el mandatario Yamandú Orsi, además de saludar a la vicepresidenta, a la titular de la Corte Suprema y a tres exjefes de Estado.
Posteriormente, se reunirá con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunciará su primer discurso tras las palabras del presidente uruguayo.
A las 18:15 visitará a Orsi en el Edificio José Artigas, sede del Poder Ejecutivo.
Cerca de las 18:45 se trasladará a pie y en carrito de golf a la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, donde presidirá las Vísperas junto al clero y religiosos.
El regreso a la Nunciatura Apostólica está previsto para las 20:00 horas.
El Papa partió rumbo a Uruguay
El Vaticano informó que el vuelo durará trece horas y media, por lo que se espera que el Pontífice aterrice en Montevideo alrededor de las 16:30 (hora local).
Su estadía se extenderá del 6 al 8 de noviembre, convirtiéndolo en el segundo Sucesor de Pedro en pisar suelo uruguayo, tras los históricos viajes de San Juan Pablo II en 1987 y 1988.
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