Malvinas: Argentina buscará frenar la explotación petrolera británica ante el Tribunal del Mar

Argentina y el Reino Unido volverán a enfrentarse por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas durante las audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que se realizarán en Hamburgo, Alemania. El Gobierno nacional buscará que se dicten medidas cautelares para frenar el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago.

La delegación argentina estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal. El planteo apunta a impedir que las empresas Rockhopper y Navitas comiencen las actividades de explotación mientras se constituye y entra en funcionamiento el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia.

La Argentina solicitó al Tribunal del Mar que adopte medidas para preservar sus derechos sobre los espacios marítimos en disputa. Entre los pedidos, reclamó que se ordene al Reino Unido prevenir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y que se abstenga de tomar medidas que puedan agravar el conflicto.

Además, pidió que el tribunal determine que el Reino Unido debe dejar de impedir que el país cumpla con sus obligaciones de proteger y preservar el medio marino.

Los tres escenarios que contempla el Gobierno argentino

Desde el Gobierno nacional plantearon tres posibles resultados de las audiencias.

El primero contempla que el Tribunal del Mar acepte la totalidad del planteo argentino y ordene al Reino Unido detener las actividades de explotación hidrocarburífera. Según la posición oficial, el Reino Unido ya se comprometió a acatar la decisión del organismo. En ese caso, las actividades quedarían suspendidas hasta que se resuelva la controversia en el arbitraje solicitado por la Argentina en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Un segundo escenario, considerado intermedio, supone que el tribunal acepte algunos de los pedidos argentinos y rechace otros. Desde el Gobierno señalaron que no es posible anticipar el alcance de una eventual decisión de ese tipo, debido a la cantidad de alternativas posibles.

Por último, el tribunal podría rechazar la solicitud de medidas cautelares al considerar que no están dadas las condiciones para ordenar el cese de las actividades o que no cuenta con jurisdicción prima facie. En ese caso, no habría medidas inmediatas, pero continuaría el procedimiento arbitral. La Argentina también podría volver a solicitar medidas una vez que el tribunal arbitral esté constituido.

El Gobierno sostiene que ninguno de los escenarios posibles implica otorgarle validez legal a la explotación británica.

Cómo serán las audiencias por el reclamo de Malvinas

De acuerdo con el cronograma difundido, las exposiciones se dividirán en dos jornadas.

El martes 10 de noviembre se realizará la primera ronda: la Argentina expondrá de 10 a 13, mientras que el Reino Unido lo hará de 15 a 18.

La segunda ronda está prevista para el miércoles 11. La delegación argentina tendrá su turno de 10.30 a 12 y la británica expondrá de 17.30 a 19.

El Gobierno estima que la decisión del Tribunal del Mar podría conocerse en «pocas semanas».

Quiénes integran la defensa argentina

La representación del país contará con un equipo internacional de especialistas en derecho y solución de controversias.

Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. También participará el profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association.

El equipo se completa con el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).