El intendente de Jacobacci fue trasladado a Cipolletti tras una afección cardíaca: cuál es su estado de salud
Desde el Municipio informaron a través de un comunicado oficial que el jefe comunal fue derivado ayer a la Fundación Río Negro.
El intendente de Jacobacci, José Antonio Mellado, fue derivado ayer a Cipolletti luego de presentar un problema cardíaco que requirió atención médica.
En primera instancia, el mandatario fue asistido en el Hospital local Dr. Rogelio Cortizo, donde profesionales evaluaron su cuadro y resolvieron el traslado para profundizar estudios. La derivación se concretó hacia la Fundación Río Negro en Cipolletti, donde permanece internado bajo seguimiento clínico y monitoreo de especialistas.
Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el mandatario fue sometido a una intervención en la que se le colocó un stent y ya se encuentra estable.
Qué dijeron desde el Municipio sobre el estado de salud del intendente de Jacobacci
Desde el Municipio informaron que el mandatario fue derivado ayer a Cipolletti tras ser atendido en el centro de salud local.
Además, informaron que su estado es estable y que presenta una evolución favorable, de acuerdo al parte difundido oficialmente.
Además, el Ejecutivo local agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento expresadas por vecinos tras conocerse la situación.
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