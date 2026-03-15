El intendente de Jacobacci fue trasladado a Cipolletti tras una afección cardíaca: cuál es su estado de salud

El intendente de Jacobacci, José Antonio Mellado, fue derivado ayer a Cipolletti luego de presentar un problema cardíaco que requirió atención médica.

En primera instancia, el mandatario fue asistido en el Hospital local Dr. Rogelio Cortizo, donde profesionales evaluaron su cuadro y resolvieron el traslado para profundizar estudios. La derivación se concretó hacia la Fundación Río Negro en Cipolletti, donde permanece internado bajo seguimiento clínico y monitoreo de especialistas.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el mandatario fue sometido a una intervención en la que se le colocó un stent y ya se encuentra estable.

Qué dijeron desde el Municipio sobre el estado de salud del intendente de Jacobacci

Desde el Municipio informaron que el mandatario fue derivado ayer a Cipolletti tras ser atendido en el centro de salud local.

Además, informaron que su estado es estable y que presenta una evolución favorable, de acuerdo al parte difundido oficialmente.

Además, el Ejecutivo local agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento expresadas por vecinos tras conocerse la situación.