Río Negro adjudicó la millonaria obra del nuevo CET en Cipolletti con perfil programación y robótica

El nuevo CET se construirá en el Distrito Vecinal Noreste. Foto: municipio de Cipolletti.

El Gobierno de Río Negro confirmó la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica en Cipolletti, una obra que apunta a ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos en la ciudad.

Quedó formalizada la adjudicación tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, que dio por concluido el proceso administrativo y habilitó el inicio de la obra. El futuro edificio educativo se construirá en un predio delimitado por las calles El Aguilucho, Los Tomillos, Los Teros y Michay.

La iniciativa se proyecta en un sector urbano que viene registrando crecimiento poblacional, donde la demanda de infraestructura escolar y técnica se incrementó en los últimos años.

Cipolletti tendrá un nuevo CET en el DVN: adjudicación y plazos de ejecución

La obra fue adjudicada a la firma BRB S.R.L., cuya oferta fue considerada la más conveniente en términos económicos frente a las otras propuestas presentadas en la licitación pública.

El monto total supera los 5.160 millones de pesos y se financiará con partidas presupuestarias distribuidas entre los años 2026 y 2027, según lo establecido en el decreto.

El plazo de ejecución previsto es de 720 días corridos desde el inicio formal de los trabajos, por lo que la construcción demandará cerca de dos años.

El contrato prevé la posibilidad de actualizar los valores del contrato si se registran variaciones en los costos, en línea con la normativa vigente en materia de obra pública.

Los detalles de la obra en el Distrito Vecinal Noreste

El nuevo CET tendrá orientación en Técnico en Programación con talleres orientados a la Robótica y fue diseñado como un edificio integral, con una superficie total de 2.925 metros cuadrados.

El proyecto contempla nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas de profesores y preceptores, y un sector de gobierno con espacios de dirección, vicedirección y secretaría, todos articulados por una circulación central que oficia de eje del edificio y conecta los distintos ambientes educativos.

El sector de talleres estará destinado a la formación específica en Programación e incluirá espacios para robótica educativa, aplicaciones, redes, software, hardware, plataformas móviles, sistemas operativos y emprendedurismo, además de sanitarios propios, áreas de apoyo técnico y un espacio semicubierto para prácticas al aire libre.

El complejo se completará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) que contará con comedor, cocina, sanitarios y depósitos, y un sector exterior con equipamiento deportivo, pensado también para actividades abiertas a la comunidad.