El debate en Río Negro por el reparto de recursos a municipios ingresa en el tramo final, y aparecen críticas

El debate más extenso ocurrió el viernes entre los intendentes de Valle Medio y la comitiva provincial. Foto: Gentileza.

El gobierno provincial cierra la ronda de reuniones con los intendentes por el nuevo régimen de coparticipación.

El viernes se cumplió el encuentro de Choele Choel con los jefes comunales del Valle Medio y, el martes, será la última en Cipolletti, con los siete mandatarios restantes.

En abril, el proyecto debe tener tratamiento legislativo, según el plazo fijado por el oficialismo. Pero aparecen cuestionamientos técnicos al núcleo de la propuesta provincial.

El cronograma prevé para este martes la última reunión en Cipolletti y, seguramente, será la más debatida por la participación de municipios representativos y mandatarios que ya anticiparon sus reparos. Entre ellos, la roquense María Emilia Soria, que profundiza el cuestionamiento al diseño que a fines de febrero presentó el gobernador Alberto Weretilneck.

El proceso no tiene sobresaltos -salvo la revisión de las regalías, que se la ubicó en otro plano- pero parece que la discusión crecerá. En Cipolletti se reunirán el anfitrión Rodrigo Buteler, Soria (Roca), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Marcelo Román (Allen), Daniel Hernández (Campo Grande) y Horacio Zuñiga (Cordero).

El nuevo diseño propuesto por la administración provincial ratifica la actual distribución, con sus tres conceptos: un 20% de la masa en partes iguales, un 40% por peso poblacional (según el censo) y otro 40% por el nivel de recaudación impositiva del municipio. La modificación consiste en la actualización de datos y del índice.

Inicialmente, el plan provincial se consolidó con las primeras reuniones con intendentes, a partir de la confirmación del compromiso de que la Provincia implementará una compensación para los 24 municipios con mermas. Ese mecanismo no está definido. El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, transmite a los intendentes que será por ley y estimó el monto en 1.000 millones mensuales, desconociéndose el plazo de vigencia.

En los últimos días, aparecieron mayores resistencias. Soria punteó con el rechazo a la exclusiva referencia recaudatoria para el componente económico, más allá de retomar la censura a los datos del censo.

La reunión en Choele Choel fue de las más duras. Solo un municipio del Valle Medio mejora sus ingresos con esta propuesta de reparto de ingresos.

En Choele Choel, la comitiva provincial acumuló reparos y no logró el consenso. Días antes, los jefes locales se habían reunido para una evaluación previa y, en ese sentido, se advirtieron ofensivas técnicas más sólidas en el encuentro con los funcionarios provinciales. Participaron los intendentes Diego Ramello (Choele Choel), Gustavo Sepúlveda (Chimpay); Diego Agüero (Belisle); Víctor Hugo Mansilla (Darwin), Sergio Hernández (Lamarque); Robin del Río (Luis Beltrán), y Duilio Minieri (Río Colorado).

Salvo Darwin, los otros municipios del Valle Medio tendrán bajas en su coparticipación con el esquema propuesto. Las desaprobaciones de los jefes comunales fueron generales. Hernández reprobó al censo y, entre otros, Mansilla igual fue crítico, a pesar de que es el único beneficiado con el esquema. Pero la observación más profunda partió de Ramello, quien puso en duda el método de reparto utilizado actualmente por la Provincia y su vigencia a partir de reformas posteriores. Así, abrió otro punto de discusión.

Por ahora, la administración Weretilneck continúa con su hoja de ruta, que cumple Ríos.

El ministro repite que “ningún municipio va a perder” y, después, insiste en que “es un proceso con mucha responsabilidad, con plena disposición al diálogo y con una clara vocación de construcción junto a los municipios”.

Simultáneamente, la Provincia prevé un envío inmediato a la Legislatura de los proyectos -el nuevo reparto y la compensación, aún no resuelta- para su tratamiento en abril. Se calcula que el régimen modificado se estaría aplicando en el inicio del segundo semestre.