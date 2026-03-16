El intendente de Regina pidió licencia por «motivos personales»: días antes radicó una denuncia por amenazas

El intendente de Regina, Luis Albrieu tomará una licencia sin goce de haberes por un período de 25 días, según comunicó el municipio a través de las redes sociales. La medida comenzará a regir el próximo 18 de marzo.

Desde el Ejecutivo local indicaron que la decisión responde a «motivos personales». Durante ese lapso, la conducción del gobierno municipal quedará a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré.

El reemplazo temporario se concretará en cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, que prevé la sucesión automática ante la ausencia del jefe comunal.

La denuncia previa que realizó el intendente de Regina

El 11 de marzo, días antes de anunciar que se ausentará del cargo, Albrieu realizó una exposición policial tras recibir información sobre una presunta amenaza vinculada a su entorno personal.

Según trascendió en las horas posteriores, el intendente fue alertado por un conocido sobre comentarios que circulaban respecto a una posible agresión contra su mascota, que suele acompañarlo en actividades cotidianas y recorridas por distintos sectores de la localidad.

Ante esa situación, el jefe comunal se presentó en la Comisaría 35° de Villa Regina para dejar constancia formal del hecho. En su declaración indicó que la advertencia le fue transmitida de manera indirecta y que podría ampliar la información ante las autoridades si surgían nuevos datos relevantes.

Reorganización institucional durante la ausencia

Mientras dure la licencia, que comenzará el 18 de marzo y se extenderá por 25 días, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré, quedará a cargo del Ejecutivo municipal. La medida se aplicará conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Carta Orgánica, según precisó el comunicado oficial difundido por el municipio.

Desde el gobierno local indicaron que la transición tendrá carácter administrativo y que se garantizará la continuidad de los servicios y de las gestiones en marcha. En ese sentido, remarcaron que las áreas municipales seguirán funcionando con normalidad durante la ausencia del jefe comunal.