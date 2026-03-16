Sacaron una especie invasora de una laguna de Bariloche y hay polémica

La municipalidad de Bariloche realizó en el verano trabajos para la erradicación de una especie invasora, el sauce negro, de la laguna Fantasma, ubicada a la altura del kilómetro 14 de la avenida Bustillo y esas tareas generaron el reproche público de ambientalistas que advierten un daño mayor.

Los trabajos municipales fueron coordinados por el subsecretario de Planeamiento, Alfredo Allen, y realizados por personal de la delegación municipal Lago Moreno, y consistieron en el retiro de la especie de raíz, para lo cual se debió utilizar maquinaria pesada.

Esa situación generó el reclamo público de la Asociación Civil Árbol de Pie que denunció un “destrozo” en la zona de la laguna: “Una cosa es controlar una especie invasiva, y otra cosa es meter una retroexcavadora en el medio de la laguna, abriendo una trocha ancha para el paso de los camiones, destrozando el suelo cargado de vida, no sólo en el centro sino también al fondo del área inundable”.

Allen explicó a Diario RÍO NEGRO los trabajos y la decisión del municipio. “Se hizo un trabajo de erradicación de exótica, el sauce negro o sauce mimbre es una especie expansiva, que fue traída de Europa y el Noroeste de Asia y que se convirtió en plaga”.

El funcionario indicó que Parques Nacionales y el municipio trabajan para frenar el avance de esta especie. El organismo nacional actualmente realiza tareas de extracción de la zona del Ventisquero Negro y la Municipalidad además de los trabajos de laguna Fantasma, retira la especie invasora de la costa del lago Nahuel Huapi desde el kilómetro 2 hacia el centro.

“El sauce negro necesita de mucha agua y eso iba a facilitar el secado de la laguna, por eso se decidió intervenir y se usó una retroexcavadora porque se debe retirar de raíz, no hay otra forma”, fundamentó Allen, quien remarcó que hay un “plan de remediación” con la “reforestación de una especie nativa, estamos tratando de conseguir sauce criollo, que es una especie en peligro de extinción para poner en la laguna”.

Indicó además que otra alternativa para quitar el sauce negro es una fórmula química que fue descartada de inmediato: “Eso no lo vamos a hacer”, remarcó.

Las tareas municipales quitaron lel sauce negro de la alguna Fanastama con una retroexcavadora. Foto: Gentileza Asociación Árbol de Pie.

Allen dijo que el uso de la maquinaria en la laguna genera “un daño menor que después se recupera” y apuntó que además de las consecuencias hídricas que podría generar, tiene otra situación para atender que es que el sauce negro atrae a un purgón que emite una melaza que a su vez atrae a la chaqueta amarilla. “Es una trilogía sobre la cual hay un estudio del INTA y del Conicet”.

El subsecretario de Planeamiento cuestionó la denuncia pública de la ONG ambientalista y señaló que “desconocen” la realidad de la especie exótica. Descartó que la laguna sea una reserva natural urbana y dijo que se trata de un espacio verde y un mallín que tiene su protección por esa condición.

Árbol de Pie consideró que el trabajo municipal realizado afectó “un área intangible, obtenida gracias el trabajo del biólogo Bessera y un grupo de investigadores del CRUB (Centro Regional Universitario Bariloche). También señalaron que “no intervinieron ni emitieron permisos ni Bosques, ni el Área Técnica de la Dirección de Áreas Protegidas de la Municipalidad, que son quienes tienen los conocimientos y las atribuciones para definir y diseñar un plan de trabajo”.