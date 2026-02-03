En Río Negro, Porro asumió en el Ipross y planea cambios con la «transformación digital»

Ivana Porro, la nueva presidenta del Ipross, ratificó la meta de la transformación digital. Foto: Mauricio Martin.

La contadora Ivana Porro asumió la conducción de la obra social y dispuso modificaciones en las dos secretarías centrales del Ipross: la Administrativa y la Técnica.

Ambas áreas son las únicas con dependencia directa de la presidencia, y sus titulares dejaron sus cargos con el ascenso de Porro, que era vicepresidenta de la renunciada Marcela Ávila.

Esa estructura superior crecerá porque la nueva gestión creará una tercera secretaría: de Legales y Transformación Digital. La misma estará a cargo de Guillermo Ceballos, actual subsecretario de Legales.

Melisa Berón y Rubén Mombrú eran los secretarios de Administración y Técnico, y sus reemplazos todavía no están confirmados, adelantó Porro.

La médica Lilen Corso, que fue auditora en el Ipross, será subsecretaria y segunda en el área Técnica.

Los ingresos mensuales de la obra social rondan los 17.000 millones de pesos y, entre sus desembolsos, un 45% corresponden a los medicamentos.

Ayer, en un acto en el Salón Gris, Porro fue puesta en funciones y ratificó como objetivo central “estar cerca del ciudadano, fortalecer la atención y el acceso a los afiliados”.

La flamante presidenta anticipó “diversas acciones para mejorar la calidad del servicio” y, entre ellas, remarcó un “papel importante” para las modificaciones concretar “la transformación digital”. En ese propósito, Porro explicó la creación de la nueva secretaría.

Explicó que los “sistemas digitales no ayudarán a nosotros y al afiliado a poder reducir el tiempo de respuesta”.

Además, Porro detalló algunas correcciones en la APP (que hoy no funciona en sistema Android) y la urgente necesidad de incorporar el botón de pago”.

La presidenta mencionó la tarea de eficientizar los recursos de la obra social con la consolidación de las compras conjuntas con Salud y, también, con los controles y las auditorías que la obra social provincial realice en sus prestaciones médicas.