El Ipross reabrió el apart hotel para afiliados en Buenos Aires

El edificio está ubicado en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) reabrió el apart hotel ubicado en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a ofrecer alojamiento a los afiliados -y acompañantes- que deben realizarse tratamientos médicos de alta complejidad o derivaciones que no tiene prestadores en Río Negro.

Marcela Ávila, titular del organismo, sostuvo que «contar con un espacio propio en Buenos Aires es un paso muy importante» porque «significa acompañar a nuestros afiliados incluso cuando deben atenderse lejos de su casa, y también hacerlo de manera más eficiente y sustentable para el Instituto».

La funcionaria resaltó que su reapertura «es una muestra de planificación, gestión y compromiso con la salud de las y los rionegrinos».

Ubicado en avenida Corrientes 1965 cuenta con 20 plazas totalmente equipadas para estadías prolongadas, todas con cocina, calefacción, aire acondicionado, mobiliario completo, utensilios y ropa blanca, además de espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

El edificio, alquilado a Horizonte Seguros, fue remodelado por el Ipross para adaptarlo al servicio, y su administración está a cargo de una gerenciadora adjudicada mediante licitación pública.

La Coordinación Social del IPROSS será la encargada de gestionar las admisiones, prórrogas y prioridades, dando especial atención a las y los pacientes que requieran tratamientos de larga duración.

Desde la obra social se destacó que «este paso forma parte de un proceso de planificación hacia un Ipross más moderno y cercano, con servicios acordes a las necesidades reales de sus afiliados» y «representa un avance histórico para el Instituto, que por primera vez contará con un lugar propio en Buenos Aires, permitiendo optimizar recursos, reducir costos y brindar una atención integral, incluso fuera de la provincia».

Un edificio con más de 30 años de historia

El edificio perteneció a la Caja de Previsión Social de la provincia que fue cedida al sistema previsional Nacional en 1996, pero permaneció bajo la órbita del Estado provincial y entregado a la compañía Horizonte Seguros para aumentar su capital social.

Entre 1998 y 2020 fue administrado por la seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) junto a los complejos turísticos de El Cóndor y Las Grutas hasta que el gobierno encabezado por Arabela Carreras no renovó el vínculo contractural y luego los cedió a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En los últimos años tuvo poco uso, en 2024 fue restituido al Estado rionegrino y se avanzó en un convenio entre Horizonte y el Ipross para su remodelación y puesta en funcionamiento.