El líder del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina: anticipan reunión para profundizar la cooperación militar

El líder del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, después de su visita de abril, regresará a la Argentina. Confirmaron que junto al brigadier general Xavier Isaac, será el anfitrión de un foro en el que participarán altos mandos militares de Sudamérica y Europa. Además adelantaron que podría haber una reunión clave para profundizar la cooperación militar entre ambos países.

Desde Estados Unidos confirmaron que el almirante regresará al territorio argentino esta semana. El mismos será uno de los anfitriones de la próxima edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa (Southdec) donde debatirán sobre la cooperación regional frente a los desafíos de seguridad contemporáneos.

Entre los temas centrales del foro figuran el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo y el respaldo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La nueva visita del líder del Comando Sur de Estados Unidos a la Argentina

Según informaron en Infobae, la visita de Holsey en Buenos Aires durará tres días y forma parte de una serie de encuentros bilaterales con autoridades de defensa argentinas, entre ellas el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier Isaac.

La embajada de Estados Unidos detalló en un comunicado que la agenda del almirante contempla reuniones clave orientadas a profundizar la cooperación militar y estratégica entre ambos países.

Este será el segundo viaje de Holsey a la Argentina en lo que va del año. De acuerdo a la información de la embajada, estos intercambios son para reforzar el compromiso permanente de «fortalecer la asociación estratégica entre ambos países».