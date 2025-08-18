ESCUCHÁ RN RADIO
Pilotos convocan a un paro en aeropuertos: reclaman por la falta de «acuerdo» luego de la «conciliación obligatoria»

La modalidad de la medida de fuerza aún no está definida.

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunciaron la convocatoria a un paro nacional. Se trata de una decisión tomada tras la falta de respuestas por parte del Gobierno de Javier Milei luego de que se dictara la conciliación obligatoria en julio, explicó el gremio.

“Estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará todos los servicios”, dijeron desde APLA pese a que la medida de fuerza aún no tiene una fecha establecida.

Para profundizar en su reclamo explicaron que instan al «Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible (decreto 378/2025), que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación”.


