Pilotos convocan a un paro en aeropuertos: reclaman por la falta de «acuerdo» luego de la «conciliación obligatoria»

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunciaron la convocatoria a un paro nacional. Se trata de una decisión tomada tras la falta de respuestas por parte del Gobierno de Javier Milei luego de que se dictara la conciliación obligatoria en julio, explicó el gremio.

“Estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará todos los servicios”, dijeron desde APLA pese a que la medida de fuerza aún no tiene una fecha establecida.

𝗦𝗜𝗡 𝗔𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗟𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗛𝗔𝗕𝗥𝗔́ 𝗣𝗔𝗥𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗟𝗢𝗧𝗢𝗦 🚨



Informamos que, en el marco del conflicto derivado del Decreto 378/2025, ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir…

Para profundizar en su reclamo explicaron que instan al «Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible (decreto 378/2025), que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación”.