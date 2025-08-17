La Libertad Avanza cerró sus listas en todo el país: quiénes son los candidatos en las 24 provincias

La Libertad Avanza (LLA), el partido que lidera Javier Milei, cerró oficialmente sus listas de cara a las elecciones legislativas 2025. El espacio presentó a 24 candidatos a diputados nacionales y a 8 al Senado, todos ellos bajo el control de la secretaria nacional Karina Milei y el operador político Eduardo “Lule” Menem. El armado combina dirigentes de peso en el Congreso, funcionarios del gabinete, referentes provinciales y hasta perfiles inesperados.

El primer nombre confirmado fue José Luis Espert, quien buscará renovar su banca en la Cámara Baja por la provincia de Buenos Aires. Lo acompañará en la misma boleta Roberto Cachanosky, economista liberal que desembarca como candidato.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará la lista al Senado, mientras que el abogado Alejandro Fargosi será el primer candidato a diputado. La movida política de Bullrich ya se interpreta como un primer paso para competir por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027.

En Catamarca, el oficialismo libertario llevará a Adrián Brizuela, presidente del bloque de LLA en la legislatura provincial. En Chaco, el espacio logró imponerse al radicalismo: Rosario Goitía será la candidata a diputada y Juan Cruz Godoy encabezará la boleta al Senado.

La Libertad Avanza en la Patagonia: los candidatos

La referente de ANSES en Comodoro Rivadavia, Maira Frías, será la primera candidata por Chubut. En Córdoba, la decisión recayó en Gonzalo Roca, dirigente cercano a Gabriel Bornoroni, mientras que en Corrientes la gran sorpresa fue la postulación de la actriz Virginia Gallardo.

En Neuquén la diputada Nadia Márquez buscará dar el salto al Senado y Gastón Riesco encabezará la lista a Diputados. En Río Negro, Lorena Villaverde también intentará llegar a la Cámara Alta, dejando el primer lugar de Diputados a Aníbal Tortoriello.

En Santa Cruz, el primer lugar de Diputados lo ocupará Jairo Guzmán. En Tierra del Fuego, el titular del partido, Miguel Rodríguez, será candidato a la Cámara Baja y Agustín Coto al Senado.

Elecciones 2025: el oficialismo libertario define candidatos estratégicos en provincias clave

En Santa Fe, la juventud libertaria tendrá su representante más joven: Agustín Pellegrini, de 25 años. Santiago del Estero llevará a Tomás Figueroa al Senado y a Laura Godoy en Diputados.

En Salta, la diputada Emilia Orozco encabezará la nómina para el Senado y la periodista Gabriela Flores hará lo propio para la Cámara Baja. En San Juan, el armador José Peluc propuso al exfuncionario Abel Chiconi, y en San Luis la exministra Mónica Becerra será la representante.

En Misiones, repetirá el extenista y actual legislador Diego Hartfield. En Tucumán la lista la encabezará Federico Pelli, sobrino-nieto del reconocido arquitecto César Pelli.

Por La Pampa, competirá el economista Adrián Ravier, referente del think tank libertario Fundación Faro. En La Rioja, el postulante será Gino Visconti, joven empresario provincial. Mendoza aportó una de las mayores sorpresas: el ministro de Defensa, Luis Petri, quien abandonó la UCR y se sumó a la lista libertaria con aspiraciones a la gobernación en 2027.

En Entre Ríos, LLA colocará a Andrés Laumann para Diputados y a Joaquín Benegas Lynch para el Senado, en una pulseada ganada al gobernador Rogelio Frigerio. En Formosa, el elegido es Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, mientras que en Jujuy encabezará Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores provincial.