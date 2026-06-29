«El liderazgo es de Milei»: el mensaje de Diego Santilli a Mauricio Macri en su desembarco en la Jefatura de Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, rompió el silencio tras el revuelo que provocó su designación en el centro de la botonera estatal. Con la jura confirmada para este martes 30 de junio a las 16 en la Casa Rosada, el exministro del Interior apura los tiempos, ya agendó sus primeras reuniones de trabajo y envió un mensaje político contundente hacia las filas del PRO, el partido donde militó por dos décadas.

El funcionario reveló el minuto exacto en que el presidente Javier Milei lo convocó para activar el recambio ministerial de urgencia. “Anoche a las siete y cuarto, siete y veinte”, precisó sobre el llamado dominical que terminó por eyectar de forma definitiva al saliente Manuel Adorni.

Aunque Santilli admitió haber mantenido una conversación privada con el expresidente Mauricio Macri tras el anuncio, se negó de forma tajante a revelar el contenido del intercambio. Sin embargo, en declaraciones a Radio La Red, se encargó de marcar la cancha de juego respecto de dónde reside el poder real en la Argentina actual:

“Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante. Pero el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar y que si Dios quiere me gustaría que vuelva a reelegir para que el cambio continúe y crezca por décadas”. dijo Santilli.

La economía que «tapó» el escándalo patrimonial de Manuel Adorni

El eje central de la estrategia que Santilli desplegará en el segundo semestre apunta a desviar el foco de la agenda mediática, que llevaba 45 días empantanada en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito de su antecesor. Según el análisis del nuevo ministro coordinador, el ruido político terminó por invisibilizar las variables macroeconómicas que la Casa Rosada considera éxitos de gestión.

El funcionario enumeró el tablero de indicadores que, a su criterio, quedaron sepultados por la polémica judicial:

Tendencia inflacionaria: destacó la baja del índice de precios al consumidor registrada en los meses de abril y mayo, asegurando que los datos preliminares de junio sostienen la misma línea descendente.

destacó la baja del índice de precios al consumidor registrada en los meses de abril y mayo, asegurando que los datos preliminares de junio sostienen la misma línea descendente. Poder adquisitivo: afirmó que los salarios formales comenzaron una curva hacia arriba y que «le empiezan a ganar a la inflación».

afirmó que los salarios formales comenzaron una curva hacia arriba y que «le empiezan a ganar a la inflación». Riesgo País: celebró el fuerte descenso del indicador financiero en los mercados internacionales antes de que estallara la crisis en el Gabinete.

Blindaje a la vieja gestión y misterio por el 2027

Pese al violento desgaste que obligó a Adorni a dar un paso al costado, Santilli ensayó un blindaje de su gestión hasta el último minuto. Remarcó que el jefe de Gabinete saliente operó activamente la semana previa a su caída para destrabar leyes clave en el Congreso, tales como la media sanción del Súper RIGI en la Cámara de Diputados y el acuerdo para saldar la deuda histórica con los fondos buitre (holdouts).

“Cada vez que tenía un tema de una provincia o una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto o la resolución necesaria”, defendió.

Al ser consultado sobre si le advirtió de forma directa al Presidente los riesgos y el costo político de sostener a Adorni en medio de las denuncias, Santilli evitó la confrontación directa pero dejó una definición clara sobre la mesa de decisiones de Olivos: “El que pone y saca a los funcionarios es el Presidente, el que decide es el Presidente. Yo digo mi visión en el lugar en el que la tengo que decir”.

El desembarco de un hombre originario del PRO en la jefatura ministerial reavivó los ruidos internos de cara al armado electoral del año próximo. Sin embargo, Santilli optó por patear la discusión política para el 2027 y congeló sus históricas aspiraciones de gobernar la provincia de Buenos Aires. “Estoy ante la decisión más importante en materia política de mi vida. Mi cabeza está puesta acá”, concluyó, clausurando cualquier especulación de candidaturas tempranas.