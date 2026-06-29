El plan del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni: el rol de Diego Santilli con los gobernadores y la «billetera» oficial

Karina Milei y Diego Santilli en el Congreso, el escenario clave donde la Jefatura de Gabinete unificada deberá negociar las leyes con los bloques aliados. (Foto: Clarín Fotografía)

El gobierno de Javier Milei inició un profundo relanzamiento político tras confirmarse la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. El desplazamiento del funcionario, desgastado por la investigación judicial y los sucesivos cortocircuitos internos, marca un cambio de estrategia oficial orientado a priorizar la negociación con las provincias y el armado electoral.

En este nuevo esquema, la designación de Diego Santilli resulta clave. El dirigente asumirá el control de una cartera unificada que volverá a fusionar la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior, un movimiento con el que la Casa Rosada busca dotar de mayor volumen político a la gestión diaria. Todo este panorama lo desmenuzó el periodista especializado en Economía, Pablo Wende en diálogo con Río Negro Radio.

El rol de Diego Santilli con los gobernadores y el manejo de fondos oficiales

«Se busca una figura muy, muy política, de un peso político muy claro, que proviene del PRO, que antes había estado en el peronismo, que ahora es libertario como Diego Santilli. Un verdadero camaleón porque ha pasado por todo«, analizó Wende. El especialista explicó que este cambio técnico responde a la urgencia oficial de consolidar un puente sólido con los mandatarios provinciales.

A diferencia de la rigidez de la primera etapa del Gobierno, la llegada de Santilli formaliza una estrategia de mayor pragmatismo y flexibilidad financiera hacia las provincias no kirchneristas. Según detalló Wende, al nuevo funcionario «le han dado un manejo un poco más discrecional de la billetera», algo que ya comenzó a evidenciarse con mayores giros de dinero hacia ciertos distritos en los últimos meses, rompiendo el histórico torniquete de las transferencias.

Esta sintonía fina con el federalismo persigue un objetivo nítido: el Gobierno busca estructurar un acuerdo político y económico que garantice el respaldo de los gobernadores aliados o dialoguistas, permitiendo despejar el camino legislativo y calmar el frente social interno.

Acuerdo electoral 2027: la estrategia de Javier Milei y Mauricio Macri con el PRO

El desembarco de Santilli funciona también como el sello de un acuerdo de gobernabilidad estratégico con el PRO. A pesar de los recurrentes ruidos y tensiones entre las cúpulas de La Libertad Avanza y el macrismo, el espacio fundado por Mauricio Macri ya aporta cerca de 13 funcionarios de alto rango al esquema nacional.

«A Macri no le interesa ser candidato, sí le interesa defender los puestos que tiene el PRO: los legisladores, los gobernadores, los intendentes. Que La Libertad Avanza respete esos lugares dentro de un acuerdo electoral», puntualizó Wende. El plan de fondo del oficialismo apunta a consolidar un bloque lo suficientemente fuerte como para aspirar a un triunfo contundente en los próximos comicios presidenciales sin necesidad de estirar los plazos hasta una instancia de balotaje.

El expresidente Mauricio Macri busca preservar los espacios legislativos y territoriales del PRO dentro del Gobierno de La Libertad Avanza. (Foto: Clarín Fotografía)

Los analistas consideran que evitar un proceso electoral fragmentado o un escenario de volatilidad cambiaria hacia fines de año será clave para estabilizar las variables financieras, aprovechando además que la oposición se encuentra fuertemente atomizada y absorbida por sus propias disputas internas.

Cambios en el Gabinete: cómo reaccionaron los mercados financieros y Wall Street

En el plano financiero internacional, el recambio de nombres en la cúpula ministerial genera lecturas dispares. Si bien los grandes operadores bursátiles globales y las terminales informáticas de Wall Street asimilan estos movimientos institucionales como datos secundarios o de carácter estrictamente doméstico, el impacto real se juega en las expectativas de estabilidad local.

Para Wende, la salida de un funcionario debilitado y la llegada de un negociador de carrera como Santilli ayuda principalmente a que el Gobierno «recupere la iniciativa» y logre reducir los denominados errores no forzados de la gestión. El verdadero test para el mercado no pasará por los nombres propios, sino por la capacidad del nuevo gabinete para asegurar que las reformas fiscales de fondo se sostengan en el tiempo, se mantenga a raya la emisión monetaria y se acelere la esquiva acumulación de reservas internacionales en el Banco Central.