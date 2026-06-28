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Política

Las reacciones a la designación de Santilli como jefe de Gabinete: el festejo de los aliados y las provincias

Tras la salida de Manuel Adorni investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el ahora ex ministro del Interior ocupó su rol como jefe de ministros. Desde el PRO celebraron la decisión de Javier Milei.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Este domingo 28 de junio, el Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete. Su designación viene después de la salida de Manuel Adorni, quien renunció este sábado en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. Cómo reaccionó el oficialismo, los aliados y la oposición.

El anuncio lo efectuó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, a través de sus redes sociales, quien había regresado de su viaje a España en medio de las especulaciones de la renuncia de su ex vocero presidencial.

Luego de que se concrete su salida, el mandatario se reunió esta tarde con Santilli en la Quinta de Olivos y oficializó su designación como Jefe de Gabinete de Ministros. La jura oficial será este martes 30 a las 16.

«Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia», publicó Santilli en su propia cuenta de X.

«Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales», acotó el flamante jefe de Gabinete y anticipó que va a «trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron».

Por último, le agradeció al líder libertario y a Karina Milei: «Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza».

Las reacciones al nombramiento de Santilli como jefe de Gabinete

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la designación del ahora ex ministro del Interior como jefe de Gabinete.

«Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país», indicó y añadió: «Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia, en beneficio de los rionegrinos y de todos los argentinos».

Otros de los gobernadores que saludaron a Santilli tras el anuncio fueron Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). A su vez también salió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri -quien había sido muy critico cuando se nombró a Adorni tras la salida de Guillermo Francos- destacó la designación de Santilli, quien llegó al Gobierno de la mano del PRO.

«Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible», dijo el referente del partido.

Inclusive, desde el espacio político publicaron algo a través de sus redes sociales destacando que «es la persona indicada para asumir» luego de Adorni.

Asimismo, dentro del propio Gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró conforme por el nombramiento de Adorni, en medio de la interna que se generó dentro del oficialismo -principalmente con Karina Milei- por la polémica por su patrimonio.

Inclusive, llamó la atención las pocas repercusiones en el oficialismo tras la renuncia del ex vocero presidencial. De las pocas voces que salieron a manifestarse -además de la secretaria general de la Presidencia y la diputada Lilia Lemoine- fue la propia Bullrich, quien sentenció: «La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo».

Dentro del espacio libertario en la Cámara alta, el senador neuquino Pablo Cervi también destacó el ascenso de Santilli.

Desde la propia estructura de Gobierno, otros de los que salieron a respaldar a Santilli fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el flamante vocero presidencial, el pampeano Adrián Raver.

Del lado de la oposición, una de las voces críticas fue Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda, quien recordó una vieja frase de Javier Milei sobre Diego Santilli, la cual fue publicada por el entonces candidato a presidente en sus redes sociales.


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Este domingo 28 de junio, el Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete. Su designación viene después de la salida de Manuel Adorni, quien renunció este sábado en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. Cómo reaccionó el oficialismo, los aliados y la oposición.

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