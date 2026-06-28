Las reacciones a la designación de Santilli como jefe de Gabinete: el festejo de los aliados y las provincias

Este domingo 28 de junio, el Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete. Su designación viene después de la salida de Manuel Adorni, quien renunció este sábado en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. Cómo reaccionó el oficialismo, los aliados y la oposición.

El anuncio lo efectuó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, a través de sus redes sociales, quien había regresado de su viaje a España en medio de las especulaciones de la renuncia de su ex vocero presidencial.

Luego de que se concrete su salida, el mandatario se reunió esta tarde con Santilli en la Quinta de Olivos y oficializó su designación como Jefe de Gabinete de Ministros. La jura oficial será este martes 30 a las 16.

«Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia», publicó Santilli en su propia cuenta de X.

«Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales», acotó el flamante jefe de Gabinete y anticipó que va a «trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron».

Por último, le agradeció al líder libertario y a Karina Milei: «Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza».

Las reacciones al nombramiento de Santilli como jefe de Gabinete

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la designación del ahora ex ministro del Interior como jefe de Gabinete.

«Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país», indicó y añadió: «Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia, en beneficio de los rionegrinos y de todos los argentinos».

Felicitaciones @diegosantilli por tu designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.



Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país.



Desde Río Negro… pic.twitter.com/yVYNZ2r5BA — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 29, 2026

Otros de los gobernadores que saludaron a Santilli tras el anuncio fueron Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). A su vez también salió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri -quien había sido muy critico cuando se nombró a Adorni tras la salida de Guillermo Francos- destacó la designación de Santilli, quien llegó al Gobierno de la mano del PRO.

«Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible», dijo el referente del partido.

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

Inclusive, desde el espacio político publicaron algo a través de sus redes sociales destacando que «es la persona indicada para asumir» luego de Adorni.

Estamos convencidos de que @diegosantilli es la persona indicada para asumir este nuevo desafío.

Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita. — PRO (@proargentina) June 28, 2026

Asimismo, dentro del propio Gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró conforme por el nombramiento de Adorni, en medio de la interna que se generó dentro del oficialismo -principalmente con Karina Milei- por la polémica por su patrimonio.

Inclusive, llamó la atención las pocas repercusiones en el oficialismo tras la renuncia del ex vocero presidencial. De las pocas voces que salieron a manifestarse -además de la secretaria general de la Presidencia y la diputada Lilia Lemoine- fue la propia Bullrich, quien sentenció: «La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo».

Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo.



Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos.



Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el… https://t.co/WGj1lJT95s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2026

Dentro del espacio libertario en la Cámara alta, el senador neuquino Pablo Cervi también destacó el ascenso de Santilli.

Felicitaciones, @diegosantilli, por este nuevo desafío al frente de la Jefatura de Gabinete.



Vamos a seguir trabajando para consolidar el cambio que eligieron los argentinos y para impulsar las reformas estructurales que necesita nuestro país para crecer, atraer inversiones,… https://t.co/mWLKnMhC4l — Pablo Cervi (@CerviPablo) June 28, 2026

Desde la propia estructura de Gobierno, otros de los que salieron a respaldar a Santilli fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el flamante vocero presidencial, el pampeano Adrián Raver.

Felicitaciones @diegosantilli por tu designación como Jefe de Gabinete. Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le ponés a cada desafío. Sabés que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a… pic.twitter.com/zfTwVav0C7 — Martin Menem (@MenemMartin) June 28, 2026

El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni , y su reemplazante, @diegosantilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera. Asimismo, la jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada. Mis felicitaciones al flamante… https://t.co/rLw2WB8sXy — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 28, 2026

Del lado de la oposición, una de las voces críticas fue Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda, quien recordó una vieja frase de Javier Milei sobre Diego Santilli, la cual fue publicada por el entonces candidato a presidente en sus redes sociales.