El mensaje de Guzmán que apuntó directo a la secretaría de Darío Martínez

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio anoche una entrevista en el programa del periodista Gustavo «Gato» Silvestre (Canal C5N) luego de que el presidente, Alberto Fernández, lo recibiera en Olivos el fin de semana. Tuvo frases fuertes, pero su principal frente argumental tuvo como destinatario a la secretaría de Energía, que dirige el neuquino Darío Martínez.

«Vamos a gobernar con los que estén alineados con este programa económico», dijo Guzmán apuntando a que no solo no se irá del gabinete, rumor que se profundizó en los últimos días, sino que aspira a que lo hagan quienes no están en sintonía política con el mandatario nacional y, allí, la lista es clara. También, en paralelo le puso cifra al IPC que se conocerá mañana: reconoció que será del 6%.

En la previa, el presidente Fernández se reunió el fin de semana con el ministro y desde Casa Rosada aseguraron que fue una reunión “habitual” donde se abordó el viaje a Brasil, la cuestión energética y la suba de precios.

Sobre el respaldo del presidente, el funcionario dijo que «es casi una obviedad» señalar que cuenta con el total apoyo de Fernández, ya que durante el tiempo de su gestión se lograron pasos importantes que permitieron a la Argentina recuperar en un año toda la caída de la actividad en 2020 por el coronavirus.

Pero el destinatario de su principal mensaje, en épocas donde no son pocos sectores los que piden su cabeza política, fue la secretaría que conduce el neuquino Martínez. Y si bien toda el área energética, incluida la conducción de YPF, responde al armado de la vicepresidenta Cristina Fernández, Guzmán ni siquiera le apunta al neuquino sino a dos subordinados con los que ya se enfrentó y no pudo quitarlos del camino: Federico Basualdo (subsecretario de Energía Eléctrica) y Federico Bernal (Enargas).

La discusión de fondo es contra la matriz del pensamiento energético del kirchnerismo: los subsidios. Y no es un tema menor porque la cuenta que el año pasado dejó un gasto de 11.000 millones de dólares este año podría crecer con la disparada de los precios internacionales producto de la invasión rusa a Ucrania. El acuerdo con el FMI establece esa cuenta, que fue del 2,3% del PBI, debe reducirse a menos de 1,9%, algo que a priori parece imposible.

El grueso del acuerdo con el Fondo pasa, según la interna oficialista, por recortar los subsidios -y principalmente los energéticos- o no hacerlo. Las tarifas, que en este caso llevan las firmas de Basualdo y Bernal, serán clave en la discusión que se agudiza dentro del gobierno nacional. Si bien Martínez tuvo un cruce con Guzmán, al publicarse una carta donde dejaba en evidencia el recorte, al poco tiempo buscó recomponer la situación.

Y si bien el neuquino no parece estar en el centro de la escena, lo cierto es que los funcionarios apuntados por el ministro de Economía tienen el aval directo del kirchernismo más duro, como quedó demostrado cuando Guzmán intentó correr a Basualdo y terminó rebotando. Por eso si el embate se redobla, Martínez -pese a tener línea con el presidente a través de su asesor Ariel Kogan- podría entrar también en el terreno de las arenas movedizas.