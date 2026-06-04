«El narcotráfico no tiene lugar en Río Negro»: Enzo Fullone y Alejandra Monteoliva acordaron una agenda conjunta en Seguridad

El senador nacional Enzo Fullone mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el subsecretario de Articulación Federal, Martín Matzkin. El encuentro institucional tuvo como eje central el análisis de las políticas públicas destinadas a combatir el narcotráfico y el delito organizado, para aceitar los mecanismos de coordinación entre el Poder Legislativo y la cartera nacional.

Durante la jornada, el senador de Río Negro puso «su banca a disposición» del Ministerio para acompañar y agilizar desde el Senado las herramientas legislativas que el Ejecutivo considera necesarias para enfrentar el delito complejo en el territorio.

Refuerzo para los operativos en Bariloche y el valle

Un capítulo central del encuentro estuvo dedicado al mapa delictivo local, evaluando de forma específica la situación de Bariloche y el Valle de Río Negro. En ambas zonas acordaron profundizar el trabajo operativo conjunto y el despliegue de fuerzas durante los próximos meses.

El legislador provincial reafirmó la importancia de que las jurisdicciones del interior cuenten con el respaldo directo del Estado nacional en materia de prevención y control fronterizo.

«Desde el Senado vamos a estar a la altura de lo que la gente nos pide: un Estado firme, presente y del lado de la gente de bien. El narcotráfico no tiene lugar en Río Negro ni en la Argentina, y vamos a trabajar codo a codo con el Ministerio para que el que las hace, las pague», concluyó Fullone luego de la reunión.