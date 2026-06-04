El foro jurídico de Viedma, en alerta por presuntas maniobras para captar clientes tras accidentes laborales

El Colegio de Abogados de Viedma analiza una serie de planteos vinculados con el presunto acceso a información reservada sobre trabajadores que sufren accidentes laborales y eventuales contactos posteriores para ofrecer representación legal.

Desde la institución señalaron que distintos profesionales del derecho advirtieron sobre situaciones en las que estudios jurídicos provenientes de otras jurisdicciones habrían tomado conocimiento de siniestros laborales en tiempos muy breves, incluso cuando los hechos acababan de ocurrir.

«Distintos profesionales del derecho advirtieron sobre situaciones reiteradas en las que estudios jurídicos provenientes de otras jurisdicciones habrían tomado conocimiento de siniestros laborales en tiempos llamativamente breves», indicaron desde el Colegio.

De acuerdo a lo manifestado por abogados del foro local, ello habría derivado en contactos directos con trabajadores accidentados para ofrecerles representación o asesoramiento legal.

Audios y comunicaciones quedaron bajo análisis del Colegio de Abogados de Viedma

Asimismo, desde el Colegio indicaron que comenzaron a circular audios y registros de comunicaciones que darían cuenta de contactos realizados con trabajadores accidentados poco tiempo después de producidos los hechos.

En algunos de esos intercambios -según trascendió entre profesionales del medio- «se haría referencia a circunstancias concretas vinculadas con los accidentes sufridos«, señalaron desde la institución.

Además, siempre de acuerdo a lo expresado por abogados consultados, algunos trabajadores habrían manifestado haber recibido llamados, mensajes o propuestas de intervención profesional de terceros que aparentaban conocer detalles específicos relacionados con los siniestros laborales padecidos.

Frente a este escenario, desde el Colegio señalaron que diverso material habría sido puesto a disposición de la institución para su análisis, con el objetivo de esclarecer cómo determinados estudios jurídicos podrían haber accedido anticipadamente a información relacionada con siniestros laborales y bajo qué mecanismos se habrían producido esas comunicaciones.

El titular del Colegio de Abogados advirtió por el daño a la imagen de la profesión y la credibilidad del sector

El presidente del Colegio de Abogados de Viedma, Gastón Suracce, confirmó que el tema «fue tratado en comisión directiva» y sostuvo que «existe preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede generar sobre la imagen de la profesión».

El presidente del Colegio de Abogados de Viedma, Gastón Suracce.

«Lo tratamos en comisión directiva. Es un tema que nos preocupa por dos razones específicas: primero por la ruptura de la credibilidad social que sigue generando esto en relación a nuestra profesión», expresó.

En la misma línea, cuestionó las presuntas modalidades de captación de clientes que se habrían detectado.

«Estas prácticas conspiran o violan cualquier regla ética, incluso nuestro propio código de ética», afirmó.

Suracce indicó además que desde el Colegio analizan realizar presentaciones formales ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El titular del Colegio sostuvo que, en principio, esas actitudes violan «reglas éticas y a veces lo que queremos es desactivar estos mecanismos».

Finalmente, confirmó que la institución comenzó a reunir información vinculada con los hechos denunciados. «Estamos identificando nombres y vamos a avanzar con algunos pedidos. Hay que ver también cómo colaboran otros colegios», concluyó.

Posibles medidas institucionales si se confirman irregularidades

Desde el Colegio señalaron que, en caso de corroborarse prácticas incompatibles con las normas éticas y deontológicas que regulan el ejercicio profesional, se impulsarán las actuaciones y medidas institucionales correspondientes.

También remarcaron que la preocupación planteada alcanza no solo a la eventual afectación de la privacidad y confidencialidad de los trabajadores involucrados, sino también a las reglas de lealtad y ética profesional dentro del ejercicio de la abogacía.