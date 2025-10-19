El oficialismo ganó en la CEB Bariloche y el peronismo se metió en la discusión

La oficialista lista Roja ganó las elecciones de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y a partir de este año tendrá mayoría en el Consejo de Administración, compartido con la lista Blanca en minoría.

De los más de 60.000 asociados, votaron 4.045 personas con medidores de electricidad. La Roja, que presentaba candidatos en todos los tramos, cosechó 1.676 votos; seguida por la Celeste (que no tenía candidatos para consejeros) con 980 votos; en tercer orden la lista Blanca (con todos los tramos en competencia) con 764 votos y muy cerca con 615 votos la lista Azul, que solo presentaba candidatos de delegados.

De las tres bancas titulares de consejeros en disputa, la Roja se quedó con dos, que estarán en manos de Laura Alves (reelegida) y Juan Pons; y la Blanca logró sumar al exsecretario de Turismo local y exconcejal Daniel González.

Con este resultado, la Roja -que lidera Alejandro Pozas- pasa a tener seis integrantes titulares y la Blanca se queda con cuatro representantes. Entre los suplentes el oficialismo sumó en esta elección cuatro y uno la Blanca.

La irrupción de la lista Celeste en la CEB

El ingreso del candidato de la tercera lista más votada se debe a que la Celeste, referenciada con el peronismo, que cosechó más votos, no fue habilitada en el tramo de consejeros.

Sin embargo, esta lista sí logró -por la minoría- sumar un titular en la Comisión Fiscalizadora, con el regreso a la CEB de Luis Barrales. La Roja, que se impuso, se quedó con dos espacios en este ámbito de control, con Gustavo Godoy y Fabián Bazán.

En el tramo de delegados, donde había cuatro listas con candidaturas, la Roja se quedó con 40; la celeste con 18; la Blanca 15; y la Azul (que apadrinó el intendente Walter Cortés) con 9.

La CEB destacó el crecimiento en la participación de asociados en las elecciones, casi el doble que años anteriores, aunque aún sigue por debajo del 10% del padrón.

Por más «acciones cooperativas»

Pozas, el presidente de la CEB, consideró que esa suba de participantes se debe al “crecimiento de las acciones cooperativas y la apertura democrática que se vive en la CEB”.

La lista Celeste que irrumpió en un segundo lugar, desplazando a la Blanca, se posicionó como “un nuevo espacio que se consolida para restituir el espíritu cooperativo de la CEB”. En este espacio confluyeron varios sectores del peronismo, entre ellos referenciados con la exintendenta María Eugenia Martini, el concejal Leandro Costa Brutten y el exvocal del Instituto de Tierras, Tomás Guevara.

Este sector cuestionó tras las elecciones que “el sistema está pensado para que los usuarios no participen, para que siempre los mismos decidan sin rendir cuentas” y destacó que logró meterse en la discusión en su primera participación conjunta.

La lista Blanca, que condujo la CEB entre 2019 y 2024, admitió que debe “redoblar los esfuerzos” y prometió ser “una voz activa, fiscalizadora y propositiva” dentro de la cooperativa.