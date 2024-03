El oficialismo logró desactivar la sesión especial para debatir la fórmula jubilatoria

Se cayó este mediodía por falta de quórum la sesión especial pedida por la oposición para tratar los proyectos vinculados a la sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

A las 12:31, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contabilizó 119 legisladores sentados en sus bancas, diez menos de la mayoría simple necesaria para habilitar la sesión. La sesión se realizó con expresiones en minoría, de forma testimonial.

El elemento decisivo para que se frustrara la convocatoria al recinto fue la decisión del bloque de la UCR, que mayoritariamente decidió vaciar el recinto. Apenas cinco diputados díscolos encabezados por Facundo Manes se sentaron en los escaños.

El objetivo de la sesión, según había explicitado Hacemos Coalición Federal en un comunicado, era emplazar a la comisión de Previsión y Seguridad Social para que defina un cronograma de trabajo y ponga una fecha para dictaminar.

Ayer, el oficialismo convocó a la comisión de Previsión y Seguridad Social para las 13 con la finalidad de hacer caer la sesión y no perder la iniciativa a manos de la oposición.

La jugada rindió sus frutos ya que logró que la UCR y el PRO no se plegaran a la convocatoria realizada por Hacemos Coalición Federal, que contaba con el apoyo de Unión por la Patria.

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, hizo uso de la palabra en las expresiones en minoría, y pidió por la formación de comisiones.

“Estamos acá para decirles que avancemos en la constitución de comisiones, no simplifiquen la realidad. Esta no es una realidad bipolar. Terminen con las antinomias que tanto mal le han hecho a este país, incluso en gobiernos de los cuales yo he sido parte también”, manifestó.

Y agregó: “Abandonemos esa estrategia. Entiendan que lo que hay acá son límites. El Congreso tiene jurisdicción fiscal, tiene jurisdicción de las relaciones internacionales. Terminemos con las delegaciones y los superpoderes y empecemos a abonar las políticas de Estado de largo plazo, de la única manera que se pueden abonar, que es con la legitimidad que le puede dar el debate parlamentario y la síntesis parlamentaria”.

En la previa de la sesión, Miguel Ángel Pichetto defendió la fórmula del gobierno de Mauricio Macri (70% inflación y 30% salarios) e insistió con que el índice de inflación debe ser contemplado para la movilidad.

“El índice de inflación tiene que estar dentro de la fórmula. Se toma el índice del INDEC o se arma una fórmula que contemple la inflación. No hay muchos secretos. Vamos a ver qué sale de la discusión”, expresó.