El PAMI del Alto en Bariloche se aseguró nueva sede, luego de varios reclamos

La segunda oficina de PAMI en Bariloche tendrá continuidad pero en otro espacio. Archivo

La continuidad de la agencia del PAMI que atiende a los afiliados del Alto de Bariloche quedó confirmada hace pocos días, con el alquiler de un nuevo edificio para su funcionamiento, luego del riesgo de cierre que se había instalado ante las exigencias del dueño de la locación actual para recuperar y vender su propiedad.

La incertidumbre tuvo en vilo durante varios meses a las organizaciones de jubilados y también a los empleados, hicieron varias marchas y presentaron petitorios para rechazar el posible cierre de la agencia y denunciar la intención que atribuían a PAMI Central de dejar como única oficina de atención la que funciona en el centro de la ciudad.

Hace alrededor de diez años PAMI había abierto una nueva boca de atención en la calle Brown, en el barrio Las Quintas, y aportó una solución muy valorada por los afiliados que viven en toda la zona sur de Bariloche y que ya no debían viajar al centro para sus trámites.

El delegado de ATE en Pami, Fabián Tumino, informó que la definición conocida y confirmada en los últimos días es que el PAMI (popularmente conocido como “del Alto”) se mudará a Albarracín 743, según quedó acordado con en nuevo locador.

Dijo que en lo inmediato será necesario realizar algunas obras y adaptaciones en la nueva dependencia, donde deben instalar ”boxes” para la atención de los afiliados y asegurar la accesibilidad de puertas y baños para personas con discapacidad. Además, llegará personal de Pami para instalar el sistema informático.

Calculó que “en una semana o diez días” podrán trasladarse al nuevo edificio. Dijo que el “jefe de la agencia había estudiado varias alternativas, pero no convencieron por distintos motivos y esta fue la mejor”.

Tumino dijo que evitar el achique del PAMI en Bariloche y mantener la atención en una segunda sede fue “un golazo” y lo atribuyó a “las movilizaciones constantes” realizadas desde marzo pasado, cuando supieron que el dueño de la oficina en Brown les pedía el desalojo inmediato para vender.

La consigna principal durante esa campaña fue la de evitar “el desmantelamiento del PAMI” y la importancia de garantizar una atención acorde a las 130 personas en promedio que acuden a diario a la sede del Alto.

“Es un gran alivio para los jubilados que viven en la jurisdicción de esta agencia, alrededor de 9.200 -explicó-. Y también es una buena noticia para los 15 empleados, que temían por sus puestos de trabajo”.

Reconoció que la nueva ubicación en la calle Albarracín no es la ideal porque está demasiado cerca del centro y hubieran preferido alguna más cercana a los barrios del sur, pero no hubo demasiadas opciones. Según Tumino, había otro local en la calle 2 de Agosto que reunía las condiciones pero fue descartado “porque no tenía gas”.