El Parlamento Mapuche de Río Negro llevó su voz y sus denuncias a Europa

Las denuncias con el extractivismo, la falta de consulta previa a las comunidades, la vulneración de la ley indígena, entre otros puntos de la agenda del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro fueron escuchadas en los últimos días en distintos escenarios europeos.

El vocero y referente mapuche Orlando Carriqueo viajó a Europa invitado por la organización ambientalista BreakFree para participar de diversas actividades -entre el 18 de abril y el 3 de mayo- como la Huelga Mundial por el Clima en Zurich (Suiza); actividades en Ginebra; la Asamblea General del Banco Nacional Suizo; pasará por Turín (Italia) donde los ministros del G7 se reunieron ayer para hablar se la transición energética; también estará en Bruselas (Bélgica) con agenda en el parlamento europeo.

Además de Carriqueo, participan de las actividades las argentinas Mariana Katz, abogada de la organización Servicio Paz y Justicia, y Carolina Llorens, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra – Via Campesina.

El domingo el Turín, Italia, en una movilización por el encuentro de los ministros del G7 para hablar de transición energética. Gentileza

Carriqueo denunció en la Huelga Mundial por el Clima la “expoliación y el saqueo”. “Nosotros no podemos seguir sosteniendo los modos de vida de las sociedades europeas o del primer mundo. Los modos de vida y consumo que sostienen en estos lugares, no son producto de políticas bien aplicadas, no son producto de buenos programas económicos o de buenos gobiernos. Son producto del saqueo, expoliación y muerte de otros espacios territoriales”, indicó ante el auditorio europeo la semana pasada al hablar de cambio climático.

“El cambio climático, el recambio de la matriz energética es responsabilidad de todas y de todos . No queremos ser hoy colonias energéticas. Porque significa sometimiento y no estuvimos ni vamos a estar dispuestos a eso”, fustigó Carriqueo en Suiza donde mencionó las políticas extractivistas y llevó el rechazo al fraking petrolero en Vaca Muerta “que contamina el agua y la tierra”; ratificó el cierre de las tranqueras a las mineras que el año pasado promovieron las comunidades en la Región Sur y cordillera de Río Negro; enfatizó en el rechazo a las forestales e hidroeléctricas.

Venimos a decir que vamos a seguir rechazando los proyectos de muerte que nos proponen. Venimos a decir que rechazamos el fraking petrolero que contamina el agua y la tierra. Venimos a decir que vamos a continuar cerrando el ingreso de las mineras a nuestros territorios comunitarios». Orlando Carriqueo.

Carriqueo con le alcalde de Ginebra portando la bandera mapuche. Gentileza

En la intensa agenda, el vocero mapuche también se reunió con el alcalde de Ginebra, Alfonso Gómez, y su jefa de Relaciones Exteriores, Tamara Wiher, quien se comprometió a revisar los museos de la ciudad para determinar si existen objetos culturales del Pueblo Mapuche en pos de trabajar en la restitución.

En la asamblea general del Banco Nacional Suizo, Carriqueo fue vedado de participar al igual que la referente de Serpaj. Allí, el objetivo era denunciar y rechazar la actividad de fraking en Vaca Muerta al entender que las entidades financieras sostienen proyectos de explotación de hidrocarburos en todo el mundo.