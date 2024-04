El Parlamento Mapuche de Río Negro criticó el proyecto de Pichetto: es «antidemocrático e inconstitucional»

El diputado Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque de Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto en la Cámara Baja para derogar la Ley 26.160 que garantiza los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras y frena los desalojos. Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, criticó la iniciativa por antidemocrática e inconstitucional».

Escuchá a Orlando Carriqueo en RÍO NEGRO RADIO:

«Creo que es un proyecto de ley antidemocrático, inconstitucional, violatorio de los derechos humanos y violatorio de los convenios internacionales que el Estado está obligado a respetar» y que «pretende darle un marco de seguridad jurídica a las empresas extractivistas que intentan ingresar a los territorios comunitarios para explotar el litio, oro, plata e hidrógeno verde. Esa es la mayor conflictividad que está sucediendo hoy en los territorios», declaró a RÍO NEGRO RADIO.

Carriqueó apuntó contra los gobiernos provinciales por no haber terminado el relevamiento territorial. «Si hay una responsabilidad en estos veinte años de no terminar el relevamiento territorial es exclusiva culpa y responsabilidad de los gobiernos provinciales, que sistemáticamente se han negado a llevarlo adelante este relevamiento. En Río Negro desde el 2013 que no se lleva adelante el relevamiento quedando más de cien comunidades», explicó.

Opinó que no lo hacen porque «no les conviene porque esos territorios, una vez relevados, salen del negocio inmobiliario». «Este reconocimiento comunitario implica también el derecho a la consulta libre, previa, informada sobre proyectos extractivos y todos los minerales están en los territorios comunitarios indígenas. Eso es un problema en cuanto al plan que tiene el gobernador Weretilneck como Milei de entregar los recursos naturales a las potencias extranjeras», sostuvo el dirigente mapuche.

Consideró que este es un proceso que «se viene dando con todos los gobiernos democráticos. El colonialismo extractivo se da en toda Latinoamérica y eso lleva a los conflictos con todas las organizaciones indígenas» del continente, indicó Carriqueo.

En relación a la conceptualización de Pichetto que se refirie a los pueblos como «pseudooriginario», Carriqueo respondió: «Los principios del derecho internacional marcan que el derecho a la identidad de los pueblos indígenas está dado por el autoreconocimiento no por lo que diga Pichetto o el gobernador o la ministra Bullrich. Esto es parte de los principios del derecho indígena, así como también el reconocimiento territorial».

«Habla de una ignorancia, pero una ignorancia supina. No es que no lo sabe, sino que agrede y utiliza esos argumentos que ha utilizado desde su mirada racista. Cuando los abuelos de Pichetto ni siquiera estaban en la Argentina nuestra familia y la familia de los pueblos indígenas de la Argentina teníamos miles de años. Los últimos estudios antropológicos en la provincia de Río Negro dan cuenta de poblamiento en la Meseta de Somuncura de tres mil años; en la zona de la cordillera de Neuquén, de ocho mil años; de cuatro mil tres mil años en la zona andina.

Tras criticar en duros términos al diputado nacional, Carriqueo anticipó que tendrán una reunión con diferentes referentes indígenas del país y consideró que «más allá del comunicado, hay una deficiencia en la representación política y gremial en la Argentina que está llevándose, puesta la democracia».

Por último advirtió que los senadores y diputados «saben claramente que derogar la ley 26160 en estas condiciones es seguramente mucha conflictividad en el territorio y muchas muertes. Si la situación de avance de ciertos sectores es un peligro muy grande en vidas».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).