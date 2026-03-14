El pedido del bloque del ARI y el análisis de una Mesa de diálogo Policial en Río Negro

La posibilidad de conformar una “mesa de diálogo” policial empezó a analizarse en el gobierno de Río Negro, a partir del impulso público de la bancada del ARI-CC después de una reunión con un grupo de retirados de la fuerza.

Ese ámbito de participación tiene sus antecedentes en ocasión de escenarios de reclamos por parte de uniformados, como ocurre actualmente.

El bloque del ARI, aliado al oficialismo, informó de reuniones con su presidente Javier Acevedo y la legisladora Roberta Scavo con representantes del Círculo de Oficiales y de la Asociación Unión Policial (ASUPOL), quienes plantearon “la necesidad de reactivar los canales institucionales de diálogo entre el Gobierno provincial y los distintos sectores de la familia policial”.

Los referentes policiales -José Acosta, Ramón Albornoz y Guillermo Díaz Coronado- contaron de su pedido de audiencia, sin resultados positivos, con el titular de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, para pedirle la convocatoria “a la Mesa de Diálogo Policial, ámbito creado mediante la Resolución 559/19” de esa cartera y firmada por el exministro Gaston Pérez Estevan, hoy Fiscal de Estado.

Los representantes policiales y los legisladores del ARI-CC coincidieron en la constitución de la Mesa de Diálogo Policial. Foto Gentileza.

Ese ámbito -repitieron los policias- “fue creado justamente para canalizar propuestas, inquietudes y reclamos del sector”, y que su llamado “resulta fundamental para fortalecer una instancia de diálogo institucional con el Gobierno provincial”.

Luego, desde la bancada se expresó el acompañamiento a “la necesidad de reactivar este espacio” y “promover ámbitos de participación y diálogo que permitan avanzar en soluciones concretas” para el sector policial.

En su gacetilla, el ARI detalla que en su encuentro con los retirados “se plantearon diversas preocupaciones vinculadas a la situación laboral y salarial del personal policial, tanto activo como retirado y pensionado, así como la importancia de contar con un espacio institucional donde estos temas puedan ser abordados de manera responsable, con representación de los distintos sectores”.

En ese sentido, los legisladores anticiparon que pedirían la reforma de la resolución 559/19 para que la Mesa de Diálogo pueda integrar a “policías en actividad”, “ampliando la representación y garantizando que todas las voces vinculadas a la realidad de la fuerza puedan ser escuchadas”.