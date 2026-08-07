El PJ se reúne en Roca para impulsar a María Emilia Soria como candidata

La reunificación del partido Justicialista de Río Negro y la posible confirmación de María Emilia Soria como candidata a gobernadora por ese espacio para 2027 son los objetivos centrales de la reunión que el peronismo rionegrino y sus aliados realizará este sábado en General Roca.

La convocatoria fue realizada por la propia intendenta bajo el lema «Unidos podemos lograrlo otra vez» y el encuentro se realizará desde las 19.30 en el gimnasio del club Italia Unida.

Según fuentes consultadas por RÍO NEGRO fueron convocados los senadores nacionales Martín Soria y Ana Marks, los diputados nacionales Marcelo Mango y Adriana Serquis, intendentes y concejales de toda la provincia y ya confirmaron su presencia la totalidad de los legisladores provinciales que integran los bloques de Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro.

También se espera la presencia de referentes de distintas organizaciones sociales y de los partidos que en los últimos años han mantenido una posición cercana al Partido Justicialista, incluidos en diferentes alianzas.

Además del posicionamiento electoral, el encuentro buscará consensuar una agenda política común y establecer un mecanismo de funcionamiento que permita sostener la actividad del frente más allá de las coyunturas electorales.

La intendenta Soria sería la única oradora en el acto, aunque no se descarta una reunión previa de las autoridades del Consejo Provincial del PJ que en un principio había sido convocado para junio pasado en Choele Choel y luego cancelado.