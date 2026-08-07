Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este sábado 8 de agosto en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos en red de Baja Tensión. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este sábado 8 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|11:00 a 13:00
|Aconquija 2552
|Trabajos en red de Baja Tensión para transferir cargas a la Subestación Transformadora N° 975.
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